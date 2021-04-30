У Британії виготовили десятикілограмову золоту монету

Номінал монети, яка була виготовлена лише в одному екземплярі, становить 10 тисяч фунтів стерлінгів

Як передає Укрінформ, про це державна компанія повідомила у Твіттері.

"Поєднання традиційних навичок та інноваційних технологій дозволило нашій талановитій команді майстрів-ремісників виготовити найбільшу монету за всю нашу 1100-річну історію", - заявили у компанії.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Вага золотої монети - 10 кілограмів. Британський телеканал Sky News додає, що діаметр монети дорівнює 20 сантиметрів. Для її виготовлення знадобилося 400 годин роботи, включаючи 4 доби для полірування. Номінал монети, яка була виготовлена лише в одному екземплярі, становить 10 тисяч фунтів стерлінгів. Зазначається, що невідомий покупець вже її купив за шестизначну суму. Проте зацікавлені люди все ще можуть за 13 фунтів стерлінгів придбати версію монети з номіналом в 5 фунтів.

Нагадаємо, що поліція в Берліні провела обшуки в будинках і ювелірних магазинах за підозрою, що вони можуть бути пов'язані зі спробами поступово вилучити золото зі 100-кілограмової канадської монети, вкраденої з музею в столиці Німеччини.