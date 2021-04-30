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30 04 2021 12:39

У Британії виготовили десятикілограмову золоту монету

Номінал монети, яка була виготовлена лише в одному екземплярі, становить 10 тисяч фунтів стерлінгів
Королівський монетний двір Великої Британії виготовив найбільшу в його історії золоту монету.
У Британії виготовили десятикілограмову золоту монету Фото: Укрінформ

Як передає Укрінформ, про це державна компанія повідомила у Твіттері.

"Поєднання традиційних навичок та інноваційних технологій дозволило нашій талановитій команді майстрів-ремісників виготовити найбільшу монету за всю нашу 1100-річну історію", - заявили у компанії.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Вага золотої монети - 10 кілограмів.

Британський телеканал Sky News додає, що діаметр монети дорівнює 20 сантиметрів. Для її виготовлення знадобилося 400 годин роботи, включаючи 4 доби для полірування.

Номінал монети, яка була виготовлена лише в одному екземплярі, становить 10 тисяч фунтів стерлінгів.

Зазначається, що невідомий покупець вже її купив за шестизначну суму. Проте зацікавлені люди все ще можуть за 13 фунтів стерлінгів придбати версію монети з номіналом в 5 фунтів.

Нагадаємо, що поліція в Берліні провела обшуки в будинках і ювелірних магазинах за підозрою, що вони можуть бути пов'язані зі спробами поступово вилучити золото зі 100-кілограмової канадської монети, вкраденої з музею в столиці Німеччини.

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