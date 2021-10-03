У Британії виявили частину рідкісного метеориту

Майже 300-грамову частину метеориту знайшли у графстві Глостершир, що на південному заході Англії.

Дослідники сподіваються, що фрагменти космічного каменю можуть дати відповідь на питання про ранню історію Сонячної системи та життя на Землі

За словами експертів, це перша частинка метеориту, яку в Великій Британії знайшли з 1991 року, повідомляє"Укрінформ". 300-грамовий космічний камінь утворений із вуглецевого хондриту - речовини, яка містить органічні елементи та амінокислоти (інгредієнти для життя).

Фото: The Trustees of the Natural History Museum, London

"Це справді є дуже захоплюючим. У всьому світі відомо про близько 65 000 метеоритів, і з них лише 51 - вуглецеві хондрити, які впали на Землю, як цей", - заявила науковець Сара Расселл.

Дослідники сподіваються, що фрагменти космічного каменю можуть дати відповідь на питання про ранню історію Сонячної системи та життя на Землі.