Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
10 03 2021 13:40

У Британії виявили частину рідкісного метеориту

Дослідники сподіваються, що фрагменти космічного каменю можуть дати відповідь на питання про ранню історію Сонячної системи та життя на Землі
Майже 300-грамову частину метеориту знайшли у графстві Глостершир, що на південному заході Англії.
У Британії виявили частину рідкісного метеориту Фото: The Trustees of the Natural History Museum, London

За словами експертів, це перша частинка метеориту, яку в Великій Британії знайшли з 1991 року, повідомляє"Укрінформ". 300-грамовий космічний камінь утворений із вуглецевого хондриту - речовини, яка містить органічні елементи та амінокислоти (інгредієнти для життя).

Фото: The Trustees of the Natural History Museum, London

"Це справді є дуже захоплюючим. У всьому світі відомо про близько 65 000 метеоритів, і з них лише 51 - вуглецеві хондрити, які впали на Землю, як цей", - заявила науковець Сара Расселл.

Дослідники сподіваються, що фрагменти космічного каменю можуть дати відповідь на питання про ранню історію Сонячної системи та життя на Землі.

Нагадаємо, що у небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

Зміни клімату могли спричинити появу коронавірусу, що призвів до пандемії COVID-19 - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.