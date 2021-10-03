ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОМайже 300-грамову частину метеориту знайшли у графстві Глостершир, що на південному заході Англії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
10 03 2021 13:40
У Британії виявили частину рідкісного метеориту
Дослідники сподіваються, що фрагменти космічного каменю можуть дати відповідь на питання про ранню історію Сонячної системи та життя на Землі
Фото: The Trustees of the Natural History Museum, London
За словами експертів, це перша частинка метеориту, яку в Великій Британії знайшли з 1991 року, повідомляє"Укрінформ". 300-грамовий космічний камінь утворений із вуглецевого хондриту - речовини, яка містить органічні елементи та амінокислоти (інгредієнти для життя).
Фото: The Trustees of the Natural History Museum, London
"Це справді є дуже захоплюючим. У всьому світі відомо про близько 65 000 метеоритів, і з них лише 51 - вуглецеві хондрити, які впали на Землю, як цей", - заявила науковець Сара Расселл.
Дослідники сподіваються, що фрагменти космічного каменю можуть дати відповідь на питання про ранню історію Сонячної системи та життя на Землі.
Нагадаємо, що у небі над російською Камчаткою вибухнув метеорит
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