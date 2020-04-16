У Чорнобильській зоні досі гасять осередки тління, радіація - в нормі

У Зоні відчуження станом на 12:00 16 квітня відкритого вогню немає, підрозділами ДСНС здійснюється проливання та гасіння тліючих пеньків та залишків деревини. Радіаційний фон у межах норми та не перевищує природних фонових значень.

"Станом на 12:00 16 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення відкритого вогню немає, підрозділами ДСНС здійснюється проливка та гасіння тліючих пеньків та залишків деревини в осередках Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв"

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, передає УКРІНФОРМ.

"Станом на 12:00 16 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення відкритого вогню немає, підрозділами ДСНС здійснюється проливка та гасіння тліючих пеньків та залишків деревини в осередках Корогодського, Дитятківського, Паришівського та Денисовицького лісництв", - йдеться у повідомленні.

До гасіння залучено 530 чол. та 103 од. техніки, з них від ДСНС 425 осіб та 90 од. техніки, в тому числі 2 вертольоти.

Зазначається, що радіаційний фон по м. Києву та Київській області у межах норми та не перевищує природних фонових значень (м. Київ – 0,012 мР/год, Київська область – в межах 0,011 мР/год при допустимому фоні 0,05 мР/год, м. Чорнобиль – 0,023 мР/год., на КДП Дитятки 0,02 мР/год. при контрольно допустимому рівні до 0,055 мР/год.).

Нагадаємо, що пожежу в Чорнобильській зоні відчуження вдалося загасити.