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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
11 01 2021 17:12

У дитячому садочку Вінниці стався вибух, постраждали троє дітей

Дітей оглянули лікарі, госпіталізація їм не знадобилась
Вдень 11 січня в одному з дитсадків Вінниці вибухнув невідомий предмет, внаслідок чого незначні травми отримали троє вихованців.
У дитячому садочку Вінниці стався вибух, постраждали троє дітей Фото: wikimapia.org

За даними слідчих, під час прогулянки діти знайшли на території садка невідомий предмет і почали з ним гратися, повідомляє "Громадське". Внаслідок цього він вибухнув, незначні ушкодження отримали 5-річна дівчинка та двоє 6-річних хлопчиків.

"Під час огляду місця події та залишків невідомого предмету попередньо встановлено, що вибухнула саморобна петарда", - йдеться в повідомленні.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Дітей оглянули лікарі, госпіталізація їм не знадобилась. Водночас видання "Вінниця.info" пише, що вихователька закладу розповіла батькам, що діти не постраждали, а пошкоджений лише їхній одяг.

"Вихователька думала, що діти вийняли цей м’ячик. Вони взяли його на гірку. Ніхто нічого не підпалював. Воно чи випало з рук, чи відерцем стукнули і воно взірвалось. Всі діти цілі. Єдине, що одяг пошкоджений. Одяг взяли на експертизу, щоб встановити яка саме речовина вибухнула", - розповіла жінка.

Завідувачка дитсадка також стверджує, що діти не постраждали. Вихованців забрали додому батьки.

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