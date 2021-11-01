У дитячому садочку Вінниці стався вибух, постраждали троє дітей
За даними слідчих, під час прогулянки діти знайшли на території садка невідомий предмет і почали з ним гратися, повідомляє "Громадське". Внаслідок цього він вибухнув, незначні ушкодження отримали 5-річна дівчинка та двоє 6-річних хлопчиків.
"Під час огляду місця події та залишків невідомого предмету попередньо встановлено, що вибухнула саморобна петарда", - йдеться в повідомленні.
Фото: Національна поліція
Фото: Національна поліція
Дітей оглянули лікарі, госпіталізація їм не знадобилась. Водночас видання "Вінниця.info" пише, що вихователька закладу розповіла батькам, що діти не постраждали, а пошкоджений лише їхній одяг.
"Вихователька думала, що діти вийняли цей м’ячик. Вони взяли його на гірку. Ніхто нічого не підпалював. Воно чи випало з рук, чи відерцем стукнули і воно взірвалось. Всі діти цілі. Єдине, що одяг пошкоджений. Одяг взяли на експертизу, щоб встановити яка саме речовина вибухнула", - розповіла жінка.
Завідувачка дитсадка також стверджує, що діти не постраждали. Вихованців забрали додому батьки.
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