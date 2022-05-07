Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
05 07 2022 12:41

У Фінляндії встановили першу в світі "піщану батарею"

Розробники переконані, що "піщана батарея" може розв'язувати проблему постачання електроенергії впродовж всього року
Фінські дослідники встановили у місті Канкаанпяа першу в світі повністю робочу "піщану батарею", яка місяцями може зберігати «зелену» енергію.
У Фінляндії встановили першу в світі "піщану батарею" Фото: BBC
Ключовим елементом "піщаної батареї" є близько 100 тонн будівельного піску, насипаного у високий силос сірого кольору, повідомляє BBC.
 
Використовуючи пісок низького сорту, "пристрій" заряджається теплом, отриманим від дешевої електроенергії від сонця або вітру.
 
 
Зазначається, що пісок може зберігати тепло при температурі до близько 500 градусів Цельсію впродовж кількох місяців, та має можливість підігрівати будинки взимку, коли електроенергія дорожча.
 
Розробники переконані, що "піщана батарея" може розв'язувати проблему постачання електроенергії впродовж всього року.
 
 
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що «зелена» трансформація буде в центрі післявоєнного відновлення України. Мета — побудувати 7,1 ГВт нових потужностей відновлюваних джерел енергії.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.