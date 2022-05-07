ТЕХНОЛОГІЇ ФОТОФінські дослідники встановили у місті Канкаанпяа першу в світі повністю робочу "піщану батарею", яка місяцями може зберігати «зелену» енергію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
05 07 2022 12:41
У Фінляндії встановили першу в світі "піщану батарею"
Розробники переконані, що "піщана батарея" може розв'язувати проблему постачання електроенергії впродовж всього року
Фото: BBC
Ключовим елементом "піщаної батареї" є близько 100 тонн будівельного піску, насипаного у високий силос сірого кольору, повідомляє BBC.
Використовуючи пісок низького сорту, "пристрій" заряджається теплом, отриманим від дешевої електроенергії від сонця або вітру.
Зазначається, що пісок може зберігати тепло при температурі до близько 500 градусів Цельсію впродовж кількох місяців, та має можливість підігрівати будинки взимку, коли електроенергія дорожча.
Розробники переконані, що "піщана батарея" може розв'язувати проблему постачання електроенергії впродовж всього року.
Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що «зелена» трансформація буде в центрі післявоєнного відновлення України. Мета — побудувати 7,1 ГВт нових потужностей відновлюваних джерел енергії.
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