У Франкфурті поліція розігнала водометом коронаскептиків і їх опонентів

Поліція у Франкфурті-на-Майні в суботу розігнала учасників двох демонстрацій, коронаскептиків та їхніх опонентів, застосувавши водомети.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

14 листопада на площу Ратенауплац вийшли учасники акції, яку організував рух Querdenken, що виступає проти карантинних обмежень. Практично одночасно відбулася ще одна контрдемонстрація, де було видно символіку прихильників ліворадикального руху "Антифа".

Надвечір поліція закликала учасників акцій Querdenken розійтися, особливо з огляду на недотримання ними коронавірусних вимог.

Коли учасники мітингу відмовилися покидати площу, поліція застосувала водомети.

Також було застосовано водомети проти декого з учасників контрдемонстрації, які так само відмовилися залишити площу.

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