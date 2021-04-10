У Франції приготували піцу з 834 видів сиру. Це новий світовий рекорд

У французькому Ліоні три шеф-кухарі 25 вересня організували приготування піци з 834 видів сиру.

Ця страва потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Про це йдеться на сайті книги, повідомляє "Громадське".

Усі 834 види сиру склали поверх тіста для піци. Щоб кожен вид вважався частиною страви, його там мало бути щонайменше 2 грами.

Піцу приготували під час виставки, в якій могли брати участь готелі, ресторани та інші заклади громадського харчування. Її організували з метою популяризації французьких молочних традицій та різноманітності сирів, які існують у Франції.