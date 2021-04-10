У Франції приготували піцу з 834 видів сиру. Це новий світовий рекорд
Про це йдеться на сайті книги, повідомляє "Громадське".
Усі 834 види сиру склали поверх тіста для піци. Щоб кожен вид вважався частиною страви, його там мало бути щонайменше 2 грами.
Піцу приготували під час виставки, в якій могли брати участь готелі, ресторани та інші заклади громадського харчування. Її організували з метою популяризації французьких молочних традицій та різноманітності сирів, які існують у Франції.
Представники Книги рекордів Гіннеса вручають сертифікат авторам піци з 834 видів сиру
Фото: Книга рекордів Гіннеса
Виставка, на якій приготували піцу з 834 видів сиру
Фото: Книга рекордів Гіннеса
Цей рекорд перевершив досягнення французького шеф-кухаря Бенуа Брюеля, який теж із Ліона: 22 лютого 2020 року він приготував піцу з 254 різних видів сиру.
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