У Франції запроваджують "вакцинну перепустку"

Сенат Франції схвалив у четвер останні заходи уряду для боротьби з коронавірусом, включаючи вакцинну перепустку.

Це зробить COVID-щеплення обов’язковими для всіх, хто хоче відвідувати ресторани або заходи у приміщенні

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

Як зазначається, сенат підтримав заходи та закон щодо вакцинної перепустки 249 голосами «за», «проти» виступили 63 депутати. Закон уже був схвалений на початку цього місяця нижньою палатою парламенту Франції.

Це зробить COVID-щеплення обов’язковими для всіх, хто хоче відвідувати ресторани або заходи у приміщенні.

Макрон і члени його правлячої партії цього року активізували свою кампанію проти невакцинованих від COVID-19, оскільки Франція бореться з п’ятою хвилею вірусу, пише агентство.

Тим часом французькі вчителі оголосили про загальнонаціональний страйк на знак протесту проти санітарного протоколу у школах, пише RFI.

Як заявили в головній профспілці вчителів початкових класів SNUipp-FSU, у четвер, 13 січня, по всій країні буде закрито більше половини шкіл.