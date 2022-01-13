ФОТОСенат Франції схвалив у четвер останні заходи уряду для боротьби з коронавірусом, включаючи вакцинну перепустку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
13 01 2022 15:29
У Франції запроваджують "вакцинну перепустку"
Це зробить COVID-щеплення обов’язковими для всіх, хто хоче відвідувати ресторани або заходи у приміщенні
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.
Як зазначається, сенат підтримав заходи та закон щодо вакцинної перепустки 249 голосами «за», «проти» виступили 63 депутати. Закон уже був схвалений на початку цього місяця нижньою палатою парламенту Франції.
Це зробить COVID-щеплення обов’язковими для всіх, хто хоче відвідувати ресторани або заходи у приміщенні.
Макрон і члени його правлячої партії цього року активізували свою кампанію проти невакцинованих від COVID-19, оскільки Франція бореться з п’ятою хвилею вірусу, пише агентство.
Тим часом французькі вчителі оголосили про загальнонаціональний страйк на знак протесту проти санітарного протоколу у школах, пише RFI.
Як заявили в головній профспілці вчителів початкових класів SNUipp-FSU, у четвер, 13 січня, по всій країні буде закрито більше половини шкіл.
Фото: rfi.fr
На тлі зростаючої кількості заражень коронавірусом санітарні протоколи для вчителів та учнів постійно змінювалися. Згідно з заявою прем'єр-міністра країни Жана Кастекса, відтепер для тих учнів, хто контактував у класі з носієм вірусу, достатньо трьох зроблених батьками експрес-тестів для самодіагностики на COVID-19, тоді як раніше для повернення до школи від них вимагався обов'язковий ПЛР або антигенний тест, проведений в аптеці або лабораторії (плюс експрес-тести, зроблені вдома через 2 та 4 дні). Ці вимоги повністю дезорганізували роботу французьких навчальних закладів, пише видання.
Вчителі заявляють, що не можуть продовжувати роботу за таких умов. «Учні не можуть нормально вчитися, їх кількість у класі постійно змінюється, а гібридну форму навчання, яка переходить від дистанційної до очної, неможливо втілити в життя», — йдеться у заяві профспілок.
Організація батьків учнів французьких шкіл FCPE закликала не відправляти дітей до школи 13 січня на знак підтримки вчителів.
Профспілки шкільних вчителів також обіцяють, що у разі потреби продовжать страйкувати і після 13 січня.
Число заражень коронавірусною інфекцією у Франції продовжує зростати.
Як повідомляв Укрінформ, кількість заражень коронавірусною інфекцією у Франції продовжує зростати. У середу, 12 січня, у Франції зафіксовано максимальну добову кількість випадків коронавірусу з початку пандемії - 368 149.
У світі станом на ранок 13 січня кількість хворих на COVID-19 становить 317 627 277 осіб. При цьому 262 893 376 осіб одужали, 5 531 118 хворих померли.
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