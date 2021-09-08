ФОТОУ турецькій провінції Сівас на висоті 200 метрів побудували та відкрили для відвідувачів скляну терасу, з якої відкривається панорамний вид на гори.
Фото: Haber Türk
Фото: Haber TürkПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
09 08 2021 12:19
У горах Туреччини відкрили скляну терасу на висоті 200 метрів
Ця скляна тераса покликана привабити відвідувачів до нашого регіону. Ми продовжуємо розвивати туризм в районі Діврії, що приносить вигоду бюджету
Фото: Haber Türk
Про це повідомляє Haber Türk.
Фото: Haber Türk
Фото: Haber Türk
Фото: Haber Türk
"Ця скляна тераса покликана привабити відвідувачів до нашого регіону. Ми продовжуємо розвивати туризм в районі Діврії, що приносить вигоду бюджету", - сказав на відкритті губернатор провінції Сівас Саліп Айхан.
Зі скляної тераси відкривається вид на місцеві гори та струмок Чатли, що протікає в низині.
У регіоні плануються реалізувати ще кілька проєктів, щоб привабити туристів.
Як повідомлялося, 15 липня парламент Туреччини вніс зміни до законодавства у сфері розвитку туризму, запланувавши, зокрема, активно розвивати в країні кемпінговий туризм, систематизувати та уніфікувати документообіг у сфері туризму, удосконалити процес планування, контролю та реалізації проєктів тощо.
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