Реєстрація Вхід
RSS
ФОТО
09 08 2021 12:19

У горах Туреччини відкрили скляну терасу на висоті 200 метрів

Ця скляна тераса покликана привабити відвідувачів до нашого регіону. Ми продовжуємо розвивати туризм в районі Діврії, що приносить вигоду бюджету
У турецькій провінції Сівас на висоті 200 метрів побудували та відкрили для відвідувачів скляну терасу, з якої відкривається панорамний вид на гори.
У горах Туреччини відкрили скляну терасу на висоті 200 метрів Фото: Haber Türk
Про це повідомляє Haber Türk.
 

Фото: Haber Türk
 
Фото: Haber Türk
 

Фото: Haber Türk
 
"Ця скляна тераса покликана привабити відвідувачів до нашого регіону. Ми продовжуємо розвивати туризм в районі Діврії, що приносить вигоду бюджету", - сказав на відкритті губернатор провінції Сівас Саліп Айхан.
 
Зі скляної тераси відкривається вид на місцеві гори та струмок Чатли, що протікає в низині.
 
У регіоні плануються реалізувати ще кілька проєктів, щоб привабити туристів.
 
Як повідомлялося, 15 липня парламент Туреччини вніс зміни до законодавства у сфері розвитку туризму, запланувавши, зокрема, активно розвивати в країні кемпінговий туризм, систематизувати та уніфікувати документообіг у сфері туризму, удосконалити процес планування, контролю та реалізації проєктів тощо.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Науковці з

Науковці з'ясували, які люди найчастіше порушують карантинні заходи та що з цим можна зробити

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.