У горах Туреччини відкрили скляну терасу на висоті 200 метрів

У турецькій провінції Сівас на висоті 200 метрів побудували та відкрили для відвідувачів скляну терасу, з якої відкривається панорамний вид на гори.

Ця скляна тераса покликана привабити відвідувачів до нашого регіону. Ми продовжуємо розвивати туризм в районі Діврії, що приносить вигоду бюджету

Про це повідомляє Haber Türk.



Фото: Haber Türk

Фото: Haber Türk





Фото: Haber Türk Фото: Haber Türk

"Ця скляна тераса покликана привабити відвідувачів до нашого регіону. Ми продовжуємо розвивати туризм в районі Діврії, що приносить вигоду бюджету", - сказав на відкритті губернатор провінції Сівас Саліп Айхан.

Зі скляної тераси відкривається вид на місцеві гори та струмок Чатли, що протікає в низині.

У регіоні плануються реалізувати ще кілька проєктів, щоб привабити туристів.

Як повідомлялося, 15 липня парламент Туреччини вніс зміни до законодавства у сфері розвитку туризму, запланувавши, зокрема, активно розвивати в країні кемпінговий туризм, систематизувати та уніфікувати документообіг у сфері туризму, удосконалити процес планування, контролю та реалізації проєктів тощо.