У грецькій печері екскурсії туристам проводить робот

З середини липня відвідувачів печери Алістраті на півночі Греції зустрічає робот Персефона, оголошена першим у світі роботом-гідом всередині печери.

Багатомовний робот покриває перші 150 метрів частини печери, відкритої для публіки. Решту 750 метрів бере на себе гід

Багатомовний робот покриває перші 150 метрів частини печери, відкритої для публіки. Решту 750 метрів бере на себе гід.

Робот може проводити свою частину екскурсії 33 мовами і на базовому рівні взаємодіяти з відвідувачами трьома мовами. Він також може відповісти на 33 запитання, але лише грецькою мовою.



Фото: AP Photo/Giannis Papanikos

Робота створили в Національному фонді технологій і досліджень, його вартість становить 139 тисяч доларів.

Під час екскурсії робот-гід рухається доріжкою, минаючи ландшафт, багато прикрашений сталактитами і сталагмітами, які можуть сягати 15 метрів заввишки і які видно вздовж майже кілометрового проходу печери.

Робота назвали Персефоною, тому що, згідно з однією з версій давньогрецького міфу, саме на прилеглій рівнині Плутон – бог підземного світу, також відомий як Аїд – викрав Персефону за згодою її батька Зевса, щоб одружитися з нею.