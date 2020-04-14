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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
14 04 2020 10:54

У Харкові створили оригінальну маску для захисту лікарів

Найближчим часом маску покажуть лікарям, аби в разі потреби врахувати їхні зауваження
У Харкові фахівці "гараж хабу" - відкритої майстерні - показали журналістам оригінальну маску-фільтр для захисту лікарів від вірусу, креслення якої буде розміщено на платформі Yak.Today.
У Харкові створили оригінальну маску для захисту лікарів Фото: Укрінформ

Про це кореспонденту Укрінформу розповів інженер, резидент "гараж хабу" Роман Видро.

"Платформу Yak.Today створено якраз для того, щоб медики мали повідомити про свої потреби, а майстри й інженери - викласти свої розробки. Зараз ми показали створену за ініціативою одного з користувачів відкритої майстерні повнолицеву маску PAPR з примусовою фільтрацією повітря. В такому засобі захисту лікар може безпечно надавати допомогу пацієнтам не менше 8 годин. Маска зроблена зі звичайної поліетиленової плівки - щоб не сказати, з поліетиленового пакета. Вона сполучена пластиковим шлангом зі сертифікованим фільтром, через який - а це невеличка коробочка, закріплена на поясі - подається чисте повітря", - пояснив Видро.

За його словами, найближчим часом маску покажуть лікарям, аби в разі потреби врахувати їхні зауваження. Потім креслення та покрокову інструкцію з виготовлення викладуть на платформі Yak.Today для тих, хто готовий налагодити її виробництво без надто складного устаткування.

"Зараз у відкритій майстерні "гараж хабу" у роботі - ще півдесятка медичних засобів протидії коронавірусу, у розробці яких також беруть участь інженери з Києва, Одеси, Івано-Франківська", - додав Видро.

Як повідомляв Укрінформ, 6 квітня мейкери з "гараж хабу" оголосили про створення платформи Yak.Today - бази інженерних рішень від майстрів та медиків для протидії коронавірусу.

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