У Харкові створили оригінальну маску для захисту лікарів
Про це кореспонденту Укрінформу розповів інженер, резидент "гараж хабу" Роман Видро.
"Платформу Yak.Today створено якраз для того, щоб медики мали повідомити про свої потреби, а майстри й інженери - викласти свої розробки. Зараз ми показали створену за ініціативою одного з користувачів відкритої майстерні повнолицеву маску PAPR з примусовою фільтрацією повітря. В такому засобі захисту лікар може безпечно надавати допомогу пацієнтам не менше 8 годин. Маска зроблена зі звичайної поліетиленової плівки - щоб не сказати, з поліетиленового пакета. Вона сполучена пластиковим шлангом зі сертифікованим фільтром, через який - а це невеличка коробочка, закріплена на поясі - подається чисте повітря", - пояснив Видро.
За його словами, найближчим часом маску покажуть лікарям, аби в разі потреби врахувати їхні зауваження. Потім креслення та покрокову інструкцію з виготовлення викладуть на платформі Yak.Today для тих, хто готовий налагодити її виробництво без надто складного устаткування.
"Зараз у відкритій майстерні "гараж хабу" у роботі - ще півдесятка медичних засобів протидії коронавірусу, у розробці яких також беруть участь інженери з Києва, Одеси, Івано-Франківська", - додав Видро.
Як повідомляв Укрінформ, 6 квітня мейкери з "гараж хабу" оголосили про створення платформи Yak.Today - бази інженерних рішень від майстрів та медиків для протидії коронавірусу.
Читайте також: Jaguar Land Rover розробила 3D-друковані захисні візори для медперсоналу
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Рада ЄС змінила бюджет-2020, виділивши 3,1 мільярда євро на боротьбу з епідемією
- Пандемія коронавірусу буде єдиною темою відеоконференції міністрів оборони НАТО
- Світовий банк виділить Україні $135 млн на модернізацію медицини та протидію коронавірусу
- Польща почне поступово виходити з карантину 19 квітня
- Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевищила 1 млн 920 тис., кількість жертв - 119 тис.
- Іспанія пройшла пік епідемії коронавірусу - міністр охорони здоров'я
Додати коментар