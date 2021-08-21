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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
21 08 2021 15:19

У Хмельницькому молодята замовили замість букетів корм для собак із притулку

Гості йшли на святковий бенкет із торбами сухого корму для тварин. Таким чином хотіли допомогти чотирилапим підопічним Старокостянтинівського притулку для собак, про який дізналися у соцмережах
У Хмельницькому молодята попросили, аби гості дарували їм на весілля замість квітів собачий корм, який передали у притулок для тварин.
У Хмельницькому молодята замовили замість букетів корм для собак із притулку Фото: Суспільне
Про це повідомляє Суспільне.Поділля.
 
"Собачий корм замість квітів замовили друзям і родичам молодята із Хмельницького Олега та Ольга Бараннікови на власне весілля. Тож гості йшли на святковий бенкет із торбами сухого корму для тварин. Таким чином хотіли допомогти чотирилапим підопічним Старокостянтинівського притулку для собак, про який дізналися у соцмережах", - йдеться у повідомленні.
 

Фото: Суспільне 
 
Як розповіла Ольга Бараннікова, на весілля прийшли приблизно 85 гостей, і майже кожна сім’я принесла по великій пачці корму.
 

Фото: Суспільне
 
За словами власника Старокостянтинівського притулку для собак Сергія Коломійця, такому подарунку там зраділи, адже ввечері тварин годують саме сухим кормом, і його потрібно багато.
 
Наразі в притулку живуть майже 250 собак. Туди навідуються волонтери, які допомагають по господарству та приносять їжу для тварин.
 
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