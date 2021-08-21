У Хмельницькому молодята замовили замість букетів корм для собак із притулку

У Хмельницькому молодята попросили, аби гості дарували їм на весілля замість квітів собачий корм, який передали у притулок для тварин.

Гості йшли на святковий бенкет із торбами сухого корму для тварин. Таким чином хотіли допомогти чотирилапим підопічним Старокостянтинівського притулку для собак, про який дізналися у соцмережах

"Собачий корм замість квітів замовили друзям і родичам молодята із Хмельницького Олега та Ольга Бараннікови на власне весілля. Тож гості йшли на святковий бенкет із торбами сухого корму для тварин. Таким чином хотіли допомогти чотирилапим підопічним Старокостянтинівського притулку для собак, про який дізналися у соцмережах", - йдеться у повідомленні.



Фото: Суспільне

Як розповіла Ольга Бараннікова, на весілля прийшли приблизно 85 гостей, і майже кожна сім’я принесла по великій пачці корму.



Фото: Суспільне

За словами власника Старокостянтинівського притулку для собак Сергія Коломійця, такому подарунку там зраділи, адже ввечері тварин годують саме сухим кормом, і його потрібно багато.

Наразі в притулку живуть майже 250 собак. Туди навідуються волонтери, які допомагають по господарству та приносять їжу для тварин.