У Каїрі відбулася презентація української кухні

Українські шеф-кухарі Юрій Ковриженко і Андрій Калагурка на запрошення посольства України в Єгипті презентували в Каїрі національну кухню.

Це була друга презентація української кухні в Каїрі за останні роки. Під час першої два роки тому на кулінарному фестивалі в Каїрі продегустувати страви українських шефів змогли 500 гостей. Цього разу наші шефи проводили не дегустацію, а приготували повноцінний обід на більш як 200 гостей

Про це у коментарі Укрінформу повідомив другий секретар посольства Богдан Горват.

Він розповів, що диппредставництво впродовж тижня проводило в Каїрі низку кулінарних дипломатичних заходів, які включали не тільки презентацію української кухні мешканцям столиці Єгипту, а й знайомство наших шефів з кулінарними особливостями цієї країни.

У межах гастрономічних заходів публічної дипломатії посол України в Єгипті Євген Микитенко та володар міжнародних кулінарних нагород Юрій Ковриженко розповіли на центральному каналі Національного телебачення Єгипту про традиційні українські страви. Окрім того, шеф-кухарі приготували українську вечерю для іноземних дипломатів та презентували вітчизняну кухню гостям ресторану найстаршого в Каїрі клубу "Геліополіс", членами якого є багато представників влади, зокрема міністри і депутати, а також бізнесмени, лікарі тощо.



Фото: Посольство України в Єгипті Фото: Посольство України в Єгипті

"Це була друга презентація української кухні в Каїрі за останні роки. Під час першої два роки тому на кулінарному фестивалі в Каїрі продегустувати страви українських шефів змогли 500 гостей. Цього разу наші шефи проводили не дегустацію, а приготували повноцінний обід на більш як 200 гостей", - сказав Горват.

Дипломат зазначив, що, організовуючи презентацію, посольство свідомо відмовилось від запрошень, аби захід, який тривав чотири години, могли відвідати якнайбільше єгиптян.



Фото: Посольство України в Єгипті Фото: Посольство України в Єгипті

У межах гастрономічної презентації відбулася також презентація офіційного сайту України для іноземної аудиторії Ukraine.ua, який розповідає про можливості подорожей, навчання та бізнесу в нашій країні. Українська громада Каїра представила кілька стендів про наші традиції та культуру - від сувенірів ручної роботи до перекладів творів української літератури арабською мовою.

"Але все ж таки ми зосереджувалися на гастрономії і хотіли, щоб наші кухарі через смаки української кухні розповіли про Україну єгиптянам, які, можливо, мало знають про неї. Сподіваємося, що вони відчули нашу країну "на смак", це вже крок до того, щоб зацікавитися можливістю подорожей або веденням бізнесу в Україні", - зазначив другий секретар посольства.



Фото: Посольство України в Єгипті

Він також поінформував, що репортажі з кулінарних заходів посольства робило подружжя каїрських відеоблогерів, які ведуть у Ютьюбі гастрономічний влог.