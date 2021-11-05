У Канаді знайшли пляшку з листом, який могла скинути з "Титаніка" 12-річна пасажирка
Про це повідомляє пресслужба Квебецького університету у Рімускі, повідомляє "Громадське".
Пляшку з листом знайшла родина з канадського міста Дьєпп, штат Нью-Брансвік. У листі йшлося:
"Я кидаю цю пляшку у воду посеред Атлантики. Ми повинні прибути до Нью-Йорка за декілька днів. Якщо хтось її знайде, передайте родині Лефевр у Льєвені".
Лист підписаний Матильдою Лефер і датований 13 квітня 1912 року, тобто за день до катастрофи. Вчені кажуть, що 12-річна дівчинка була пасажиркою третього класу "Титаніка". Вона разом із мамою та трьома молодшими братами і сестрами їхала до Сполучених Штатів до батька, який у 1910 році разом із чотирма старшими дітьма виїхав до Америки. Матильда разом зі своєю родиною загинула під час затоплення судна.
Пляшка, у якій був лист
Фото: Квебецький університет у Рімускі
Наразі науковці працюють над тим, щоб встановити, чи справді цей лист написала Матильда та викинула його за день до катастрофи. Історики попереджають, що, ймовірно, відповідей на ці запитання так і не буде.
Поки вчені кажуть, що вони не знайшли доказів підробки. Точну дату листа вони мають встановити за допомогою вуглецю, перевіривши папір, пляшку та корок.
Не виключають, що цей лист врешті-решт може виявитися фальсифікацією або розіграшем. Історики зазначали, що написання деяких літер у листі відрізняється від того, чого навчали дітей у французьких школах на початку 20 століття.
В архівах знайшли зразки почерку матері та батька Матильди, але зразків того, як писала сама дівчинка, поки не знайшли. Є ймовірність, що повідомлення від імені Матильди написав хтось інший.
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