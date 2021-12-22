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22 12 2021 11:14

У Карпатах протягом двох днів випало понад 50 см снігу

Вітер західний, північно-західний, 14 м/с, хмарно з проясненнями
Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост інформує, що станом на 9:05 середи, 22 грудня, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -21°.
У Карпатах протягом двох днів випало понад 50 см снігу Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За останні два дні випало понад 50 см свіжого снігу, місцями передуви вище 1 м", - зазначено в повідомленні у соцмережі Facebook.

Вітер західний, північно-західний, 14 м/с, хмарно з проясненнями.

Фото: Інтерфакс-Україна

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