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У Карпатах протягом двох днів випало понад 50 см снігу Вітер західний, північно-західний, 14 м/с, хмарно з проясненнями Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост інформує, що станом на 9:05 середи, 22 грудня, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -21°.

Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. "За останні два дні випало понад 50 см свіжого снігу, місцями передуви вище 1 м", - зазначено в повідомленні у соцмережі Facebook. Вітер західний, північно-західний, 14 м/с, хмарно з проясненнями. Фото: Інтерфакс-Україна Читайте також: Карпати накриють хуртовини та снігопади. Очікується сходження лавин

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