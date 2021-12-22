CУСПІЛЬСТВО ФОТОЧорногірський гірський пошуково-рятувальний пост інформує, що станом на 9:05 середи, 22 грудня, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря опустилася до -21°.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
22 12 2021 11:14
У Карпатах протягом двох днів випало понад 50 см снігу
Вітер західний, північно-західний, 14 м/с, хмарно з проясненнями
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"За останні два дні випало понад 50 см свіжого снігу, місцями передуви вище 1 м", - зазначено в повідомленні у соцмережі Facebook.
Вітер західний, північно-західний, 14 м/с, хмарно з проясненнями.
Фото: Інтерфакс-Україна
Читайте також: Карпати накриють хуртовини та снігопади. Очікується сходження лавин
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Вперше за 10 років. У популярному місті Єгипту спостерігали рідкісне погодне явище
- В Україні з наступного тижня - похолодання до 15° морозу
- У селищі на півночі Швеції температура впала до -43,8 градуса морозу
- Карпати накриють хуртовини та снігопади. Очікується сходження лавин
- Китай надасть Афганістану ще $4,7 млн на боротьбу з голодом і холодом
- У Києві вночі випав сніг. Комунальники і понад 300 одиниць техніки боролися з негодою
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар