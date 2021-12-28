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У Карпатах випало півтора метра снігу Використано 268 т солі та 106 - піщано-сольової суміші. Покриття чорне мокре У Карпатах випало півтора метра снігу. Для забезпечення проїзду застосовують снігоочисні самохідні установки.

Фото: На горі Піп Іван випало до 1 метру снігу (dsns_telegram)

Про це у Фейсбуці повідомляє Служба автомобільних доріг (САД) в Івано-Франківській області, передає Укрінформ. "У високогір’ї Карпат снігове покриття сягає півтора метра. Для забезпечення проїзду застосовують снігоочисні самохідні роторні установки", - повідомляє САД в області. Через сильні снігопади ввечері та вночі 28 грудня на дорогах державного значення працювали 53 одиниці техніки. "Використано 268 т солі та 106 - піщано-сольової суміші. Покриття чорне мокре", - додають у САД області. Наразі синоптики прогнозують на Прикарпатті сніг та ожеледицю. У регіоні зберігається сніголавинна небезпека 3 рівня. Читайте також: Сніг і зниження температури очікуються в Україні найближчими днями

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