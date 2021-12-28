CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ Карпатах випало півтора метра снігу. Для забезпечення проїзду застосовують снігоочисні самохідні установки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
28 12 2021 10:13
У Карпатах випало півтора метра снігу
Використано 268 т солі та 106 - піщано-сольової суміші. Покриття чорне мокре
Фото: На горі Піп Іван випало до 1 метру снігу (dsns_telegram)
Про це у Фейсбуці повідомляє Служба автомобільних доріг (САД) в Івано-Франківській області, передає Укрінформ.
"У високогір’ї Карпат снігове покриття сягає півтора метра. Для забезпечення проїзду застосовують снігоочисні самохідні роторні установки", - повідомляє САД в області.
Через сильні снігопади ввечері та вночі 28 грудня на дорогах державного значення працювали 53 одиниці техніки.
"Використано 268 т солі та 106 - піщано-сольової суміші. Покриття чорне мокре", - додають у САД області.
Наразі синоптики прогнозують на Прикарпатті сніг та ожеледицю. У регіоні зберігається сніголавинна небезпека 3 рівня.
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