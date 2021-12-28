Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ФОТО
28 12 2021 10:13

У Карпатах випало півтора метра снігу

Використано 268 т солі та 106 - піщано-сольової суміші. Покриття чорне мокре
У Карпатах випало півтора метра снігу. Для забезпечення проїзду застосовують снігоочисні самохідні установки.
У Карпатах випало півтора метра снігу Фото: На горі Піп Іван випало до 1 метру снігу (dsns_telegram)
Про це у Фейсбуці повідомляє Служба автомобільних доріг (САД) в Івано-Франківській області, передає Укрінформ.
 
 
"У високогір’ї Карпат снігове покриття сягає півтора метра. Для забезпечення проїзду застосовують снігоочисні самохідні роторні установки", - повідомляє САД в області.
 
 
Через сильні снігопади ввечері та вночі 28 грудня на дорогах державного значення працювали 53 одиниці техніки.
 
 
"Використано 268 т солі та 106 - піщано-сольової суміші. Покриття чорне мокре", - додають у САД області.
 
Наразі синоптики прогнозують на Прикарпатті сніг та ожеледицю. У регіоні зберігається сніголавинна небезпека 3 рівня.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.