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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
30 06 2022 14:50

У Києві хочуть запустити перше виробництво форми для жінок-військових

Проєкт має на меті забезпечити кожну жінку військовослужбовицю військовою формою
У Києві мають намір налагодити пошиття військової форми для жінок. Запуск першого виробництва планується в рамках проєкту "Arm Women Now".
У Києві хочуть запустити перше виробництво форми для жінок-військових Фото: KyivPost
Про це поінформувала пресслужба Київради у Фейсбуці.
 
"Проєкт має на меті забезпечити кожну жінку військовослужбовицю військовою формою", - наголошується у повідомленні.
 
Зазначається, що наразі у лавах ЗСУ служать понад 50 тисяч жінок, із яких 3,5 тисячі – старші офіцери.
 
У Київській міській раді заявили, що на передовій або у тилу, парамедики, танкістки, аеророзвідниці, артилеристки, командирки роти або взводу та інші — виконують свій військовий обов’язок на рівних засадах з чоловіками, але усім жінкам-військовим видають чоловічу форму.
 
Депутатка Київської міськради Ірина Никорак своїм проєктом "Arm Women Now" має намір це змінити.
 
"Майже 90% жінок змушені підшивати форму, якщо, звісно, у них є така можливість в умовах повномасштабної війни. Необхідно забезпечити наших захисниць комфортною та функціональною військовою формою. Спільно з командою прийняли рішення глобально підійти до розв'язання цієї проблеми. Уже розробили лекала, враховуючи найкращий міжнародний досвід", - уточнила депутатка.
 
Фото: Київська міська рада
 
За її інформацією, відшивати ці форми будуть в Україні.
 
 
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