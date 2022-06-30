CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ Києві мають намір налагодити пошиття військової форми для жінок. Запуск першого виробництва планується в рамках проєкту "Arm Women Now".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
30 06 2022 14:50
У Києві хочуть запустити перше виробництво форми для жінок-військових
Проєкт має на меті забезпечити кожну жінку військовослужбовицю військовою формою
Фото: KyivPost
Про це поінформувала пресслужба Київради у Фейсбуці.
"Проєкт має на меті забезпечити кожну жінку військовослужбовицю військовою формою", - наголошується у повідомленні.
Зазначається, що наразі у лавах ЗСУ служать понад 50 тисяч жінок, із яких 3,5 тисячі – старші офіцери.
У Київській міській раді заявили, що на передовій або у тилу, парамедики, танкістки, аеророзвідниці, артилеристки, командирки роти або взводу та інші — виконують свій військовий обов’язок на рівних засадах з чоловіками, але усім жінкам-військовим видають чоловічу форму.
Депутатка Київської міськради Ірина Никорак своїм проєктом "Arm Women Now" має намір це змінити.
"Майже 90% жінок змушені підшивати форму, якщо, звісно, у них є така можливість в умовах повномасштабної війни. Необхідно забезпечити наших захисниць комфортною та функціональною військовою формою. Спільно з командою прийняли рішення глобально підійти до розв'язання цієї проблеми. Уже розробили лекала, враховуючи найкращий міжнародний досвід", - уточнила депутатка.
Фото: Київська міська рада
За її інформацією, відшивати ці форми будуть в Україні.
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