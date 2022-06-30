У Києві хочуть запустити перше виробництво форми для жінок-військових

У Києві мають намір налагодити пошиття військової форми для жінок. Запуск першого виробництва планується в рамках проєкту "Arm Women Now".

Про це поінформувала пресслужба Київради у Фейсбуці.

"Проєкт має на меті забезпечити кожну жінку військовослужбовицю військовою формою", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що наразі у лавах ЗСУ служать понад 50 тисяч жінок, із яких 3,5 тисячі – старші офіцери.

У Київській міській раді заявили, що на передовій або у тилу, парамедики, танкістки, аеророзвідниці, артилеристки, командирки роти або взводу та інші — виконують свій військовий обов’язок на рівних засадах з чоловіками, але усім жінкам-військовим видають чоловічу форму.

Депутатка Київської міськради Ірина Никорак своїм проєктом "Arm Women Now" має намір це змінити.

"Майже 90% жінок змушені підшивати форму, якщо, звісно, у них є така можливість в умовах повномасштабної війни. Необхідно забезпечити наших захисниць комфортною та функціональною військовою формою. Спільно з командою прийняли рішення глобально підійти до розв'язання цієї проблеми. Уже розробили лекала, враховуючи найкращий міжнародний досвід", - уточнила депутатка.

Фото: Київська міська рада

За її інформацією, відшивати ці форми будуть в Україні.