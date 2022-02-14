У Києві таксисти вийшли на мітинг - вимагають підняти тарифи

У Києві сьогодні вранці таксисти вийшли на акцію з вимогою від компаній-агрегаторів підвищити мінімальні тарифи на перевезення та зменшити розмір комісії за свої послуги.

Цей страйк по всій Україні. Багато міст зіткнулися із цією проблемою, як і у Києві, що, на жаль, пасажири не можуть замовити машину

Мітинг розпочався на вулиці Борщагівській. Таксисти збирались на перехресті із вулицею Вадима Гетьмана, щоб вирушити у центр столиці.

"Ми зібралися для того, щоб висловити свою думку агрегаторам, які на сьогоднішній день дуже погано себе поводять. Вони забирають у водія близько чверті його заробітку. І так як зараз дуже багато коштує газ, бензин, дизпаливо, водію майже нічого не залишається. Тому зараз ми хочемо провести цю акцію для того, щоб агрегатори до нас прислухалися і знизили свій апетит, знизили відсотки комісій, а також не набагато, але все ж підняли тариф. Тому що зараз тариф економічно невигідний для водія", - заявив таксист Валентин Голубєв.

Він додав, що 14 лютого водії не виходитимуть на роботу.

"Цей страйк по всій Україні. Багато міст зіткнулися із цією проблемою, як і у Києві, що, на жаль, пасажири не можуть замовити машину", — зауважив таксист.

Як повідомив інший учасник акції Олександр Коноваленко, нині агрегатори беруть від 17% до 25% комісії від вартості замовлення. За його словами, з урахуванням вартості палива та обслуговування автомобіля у разі розміру мінімального тарифу у 45-50 грн водієві залишається лише близько 10 грн заробітку. На думку таксиста, вартість мінімального замовлення має бути близько 75 грн.

Водії планують вирушити автоколоною до офісів компаній-агрегаторів — Uber, Bolt та Uklon, щоб передати їм свої вимоги. 16 лютого вони мають намір провести круглий стіл з представниками компаній.

Фото: Суспільне