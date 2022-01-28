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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
28 01 2022 13:58

У Києві затримали російського агента, який збирав дані про контррозвідку

Встановлено, що у поле зору представників країни-агресора громадянин України потрапив під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини
У Києві правоохоронці викрили та затримали агента, який збирав інформацію про контррозвідувальні заходи із протидії спецслужбам Російської Федерації.
У Києві затримали російського агента, який збирав дані про контррозвідку Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Служба безпеки України.
 
За даними слідства, чоловіка завербувало так зване "міністерство державної безпеки ДНР", яке контролюється російськими спецслужбами.
 
"Встановлено, що у поле зору представників країни-агресора громадянин України потрапив під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини", - ідеться у повідомленні.
 
 
 
 
 
СБУ викрила ще одного агента спецслужб РФ у Києві / Фото: СБУ
 
За завданням кураторів агент збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України, у тому числі СБУ. Серед іншого, їх цікавили контррозвідувальні заходи із протидії російським спецслужбам.
 
"Зловмисник мав передавати отримані відомості під час особистих зустрічей з кураторами на території ОРДЛО або через технічні канали зв’язку", - зазначили у СБУ.
 
Співробітники СБУ затримали агента РФ у Києві.
 
Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.
 
Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
 
Як повідомляв Укрінформ, у Черкаській області за фактом державної зради судитимуть місцевого жителя, який збирав відомості для розвідки РФ.
 
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