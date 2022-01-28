CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ Києві правоохоронці викрили та затримали агента, який збирав інформацію про контррозвідувальні заходи із протидії спецслужбам Російської Федерації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
28 01 2022 13:58
У Києві затримали російського агента, який збирав дані про контррозвідку
Встановлено, що у поле зору представників країни-агресора громадянин України потрапив під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, чоловіка завербувало так зване "міністерство державної безпеки ДНР", яке контролюється російськими спецслужбами.
"Встановлено, що у поле зору представників країни-агресора громадянин України потрапив під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини", - ідеться у повідомленні.
СБУ викрила ще одного агента спецслужб РФ у Києві / Фото: СБУ
За завданням кураторів агент збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України, у тому числі СБУ. Серед іншого, їх цікавили контррозвідувальні заходи із протидії російським спецслужбам.
"Зловмисник мав передавати отримані відомості під час особистих зустрічей з кураторами на території ОРДЛО або через технічні канали зв’язку", - зазначили у СБУ.
Співробітники СБУ затримали агента РФ у Києві.
Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.
Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв Укрінформ, у Черкаській області за фактом державної зради судитимуть місцевого жителя, який збирав відомості для розвідки РФ.
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