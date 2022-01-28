У Києві затримали російського агента, який збирав дані про контррозвідку

У Києві правоохоронці викрили та затримали агента, який збирав інформацію про контррозвідувальні заходи із протидії спецслужбам Російської Федерації.

Встановлено, що у поле зору представників країни-агресора громадянин України потрапив під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, чоловіка завербувало так зване "міністерство державної безпеки ДНР", яке контролюється російськими спецслужбами.

"Встановлено, що у поле зору представників країни-агресора громадянин України потрапив під час відвідування родичів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини", - ідеться у повідомленні.

СБУ викрила ще одного агента спецслужб РФ у Києві / Фото: СБУ

За завданням кураторів агент збирав інформацію про військовослужбовців силових структур України, у тому числі СБУ. Серед іншого, їх цікавили контррозвідувальні заходи із протидії російським спецслужбам.

"Зловмисник мав передавати отримані відомості під час особистих зустрічей з кураторами на території ОРДЛО або через технічні канали зв’язку", - зазначили у СБУ.

Співробітники СБУ затримали агента РФ у Києві.

Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв Укрінформ, у Черкаській області за фактом державної зради судитимуть місцевого жителя, який збирав відомості для розвідки РФ.