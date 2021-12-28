CУСПІЛЬСТВО ФОТОВеликий винний завод, що належить до пізнього періоду династії Мін (1368-1644 рр.) і раннього періоду династії Цин (1644-1911 рр.) був розкопаний у провінції Хебей на північ від Китаю.
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28 12 2021 16:09
У Китаї виявили стародавню виноробню, якій понад 700 років
Фото: Xinhua
Про це повідомляє Сіньхуа.
У провінційному інституті культурної спадщини та археології заявили, що посудини для виготовлення вина були знайдені у березні поточного року на місці одного зі знесених житлових комплексів у районі Таочен міста Хеншуй вищезгаданої провінції.
Фото: Xinhua
На місці руїн площею приблизно 3 тис. км були виявлені майданчики для ферментації та висушування, підземні дистиляційні печі, а також велика кількість реліквій, включно з виробами з кераміки, металу, скла та мушлі.
За словами вчених, руїни виноробні датуються пізнім періодом династії Мін та раннім періодом династії Цін до 1950-х років. Це також єдині руїни винного заводу після династії Юань (1271-1368), розкопані в Північному Китаї.
Зазначається, що конфігурація, структура та масштаб цих руїн є великою рідкістю для країни, що надає високої цінності історичним та культурним дослідженням.
Як повідомляв Укрінформ, у жовтні під час розкопок, що проводилися Управлінням старовин Ізраїлю в місті Явне, було виявлено стародавній виноробний комплекс - найбільший у світі центр виноробства Візантійської епохи.
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