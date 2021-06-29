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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
29 06 2021 14:09

У Китаї запустили другу у світі за потужністю ГЕС

Будівництво ГЕС на даний час триває. Очікується, що повністю об'єкт здадуть наступного року
У понеділок у Китаї офіційно введена в експлуатацію перша партія з двох енергоблоків на ГЕС Байхетань - другої у світі за загальною встановленою потужністю.
У Китаї запустили другу у світі за потужністю ГЕС Фото: russian.news.cn
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.
 
Голова КНР Сі Цзіньпін вітав введення в експлуатацію перших енергоблоків гідроелектростанції Байхетань, розташованої на річці Цзіньша (притока Янцзи на стику південно-західних провінцій Сичуань і Юньнань).
 

Фото: russian.news.cn
 
Будівництво ГЕС на даний час триває. Очікується, що повністю об'єкт здадуть наступного року.
 

Фото: russian.news.cn
 
Після закінчення будівництва Байхетань стане другою найбільшою у світі гідроелектростанцією. Мегапроект має потужність 16 мільйонів кіловат і може виробляти більш як 62 мільярди кіловат-годин електроенергії на рік.
 

Фото: russian.news.cn
 
Найбільшою в світі ГЕС є китайська електростанція "Три ущелини". Її встановлена ​​потужність становить 22,5 ГВт.
 

Фото: russian.news.cn
 
 
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