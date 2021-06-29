У Китаї запустили другу у світі за потужністю ГЕС

У понеділок у Китаї офіційно введена в експлуатацію перша партія з двох енергоблоків на ГЕС Байхетань - другої у світі за загальною встановленою потужністю.

Будівництво ГЕС на даний час триває. Очікується, що повністю об'єкт здадуть наступного року

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

Голова КНР Сі Цзіньпін вітав введення в експлуатацію перших енергоблоків гідроелектростанції Байхетань, розташованої на річці Цзіньша (притока Янцзи на стику південно-західних провінцій Сичуань і Юньнань).



Фото: russian.news.cn Фото: russian.news.cn

Будівництво ГЕС на даний час триває. Очікується, що повністю об'єкт здадуть наступного року.



Фото: russian.news.cn Фото: russian.news.cn

Після закінчення будівництва Байхетань стане другою найбільшою у світі гідроелектростанцією. Мегапроект має потужність 16 мільйонів кіловат і може виробляти більш як 62 мільярди кіловат-годин електроенергії на рік.



Фото: russian.news.cn Фото: russian.news.cn

Найбільшою в світі ГЕС є китайська електростанція "Три ущелини". Її встановлена ​​потужність становить 22,5 ГВт.