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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
28 04 2020 14:10

У Китаї знайшли озеро-серце

Його розмір становить понад 200 квадратних метрів, орієнтовна глибина – близько 200 метрів. Температура води в озері впродовж року залишається незмінною
У районі Юндін, що в Чжанцзяцзе китайської провінції Хунань, виявили незвичне карстове озеро, оточене густим лісом і скелями. Крім того, аерофотозйомка показала, що озеро має форму серця.
У Китаї знайшли озеро-серце Фото: Wu Yongbing/provided to chinadaily.com.cn

Через стрімкий ландшафт мало хто відвідував це місце, що посприяло збереженню первісної краси водойми, пише China Daily, передає Укрінформ.

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