CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ районі Юндін, що в Чжанцзяцзе китайської провінції Хунань, виявили незвичне карстове озеро, оточене густим лісом і скелями. Крім того, аерофотозйомка показала, що озеро має форму серця.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
28 04 2020 14:10
У Китаї знайшли озеро-серце
Його розмір становить понад 200 квадратних метрів, орієнтовна глибина – близько 200 метрів. Температура води в озері впродовж року залишається незмінною
Фото: Wu Yongbing/provided to chinadaily.com.cn
Через стрімкий ландшафт мало хто відвідував це місце, що посприяло збереженню первісної краси водойми, пише China Daily, передає Укрінформ.
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