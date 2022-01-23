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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
23 01 2022 11:44

У Луцьку археологи знайшли фрагменти посуду скіфських часів

Справжнім відкриттям стали фрагменти кераміки ранньозалізного часу, майстерно реставровані до цілих форм колегою Олексієм Войтюком. Знахідки імовірно належать до скіфського періоду, що датується серединою І тисячоліття до нашої ери
У центрі Луцька, на території знесеної у квітні 2021 року історичної садиби, волинські археологи знайшли фрагменти керамічного посуду, ймовірно, скіфського періоду.
У Луцьку археологи знайшли фрагменти посуду скіфських часів Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це розповів учасник Волинської археологічної експедиції Інституту археології НАН України, науковий співробітник Охоронної археологічної служби Віктор Баюк у Фейсбуці.
 
За словами науковця, в останні дні 2021 року Волинська археологічна експедиція Охоронної археологічної служби України провела наукову експертизу в центральній частині Луцька по вулиці Ярощука, 12. На цій території раніше розміщувалася садиба періоду Волинського воєводства, знесена у квітні 2021 року.
 
Під час розкопок археологи виявили матеріали ранньомодерного, пізньосередньовічного та давньоруського часу, зокрема, керамічний посуд.
 
"Справжнім відкриттям стали фрагменти кераміки ранньозалізного часу, майстерно реставровані до цілих форм колегою Олексієм Войтюком. Знахідки імовірно належать до скіфського періоду, що датується серединою І тисячоліття до нашої ери", - повідомив Баюк.
 
 
 
За його словами, знайдений посуд - побутовий, адже якихось знаків, що могли б теоретично вказувати на культове призначення, немає. А люди, які ним користувалися, ймовірно, жили приблизно за 2400 років до будівництва садиби.
 
За висновком археологів, ці знахідки підтверджують заселення первісного вододільного пагорба між Стиром та Сапалаївкою, а також необхідність археологічного супроводу робіт у межах історичного ядра міста Луцька.
 
Як повідомлялось, свого часу будівлю на вулиці Ярощука, 12, у Луцьку, яка перебувала у приватній власності, пропонували віднести до об'єктів культурної спадщини, проте це так і не вдалося зробити, будинок знесли навесні 2021 року.
 
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