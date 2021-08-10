У львівській лікарні встановили найсучаснішу у світовій медицині систему моніторингу

У Клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова відкрили оновлене реанімаційне відділення на 30 ліжок з найсучаснішим обладнанням.

Після капітального ремонту у Лікарні швидкої допомоги відкрилася оновлена частина відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 30 ліжок. Це блок інтенсивної терапії пацієнтів з політравмою

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба лікарні, передає Укрінформ.

"Після капітального ремонту у Лікарні швидкої допомоги відкрилася оновлена частина відділення анестезіології та інтенсивної терапії на 30 ліжок. Це блок інтенсивної терапії пацієнтів з політравмою", - йдеться у повідомленні.

В лікарні наголошують, що відділення обладнане усім необхідним: сучасною вентиляційно-витяжною системою і з підведенням кисню, повітря та вакууму за допомогою медичних реанімаційних консолей, новими ШВЛ-апаратами експертного класу з інтелектуальними режимами вентиляції, моніторами пацієнта, сучасними портативними апаратами УЗД та ЕХО-серця.

Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова / Фото: Facebook

"А ще - найсучасніша у світовій медицині спеціальна система моніторингу – так званий транспортний модуль моніторингу. Він здатен контролювати всі важливі функції організму пацієнта у будь-якій точці лікарні і навіть поза її межами. Отримані дані лікар у онлайн-режимі може переглянути через центральну моніторингову станцію в ординаторській", - додали в пресслужбі.

У відділенні також функціонує найсучасніший в Україні апарат для визначення стану згортальної системи крові - тромбоеластометрія, ендоскопічна стінка з бронхоскопом та відерларингоскопом для тяжкої інтубації, апарат артеріальної газометрії та електролітного складу крові, спеціальний апарат автопульс, за допомогою якого лікар проводить механічну компресію під час реанімаційних заходів.

Також виділена спеціальна окрема палата екстракорпоральної детоксикації для пацієнтів, які потребують штучної замісної ниркової та печінкової терапії.