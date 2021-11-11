У львівському храмі відреставрували унікальні фрески XVIII століття

У Львові в Гарнізонному храмі XVII століття українські та польські реставратори завершили роботи з відновлення унікальних фресок авторства Франциска Екштайна, які тривали сім років.

Про це у Фейсбуці повідомив настоятель храму отець Тарас Михальчук.

"Сьогодні, 10 листопада 2021 року, з великою приємністю повідомляємо, що реставрацію фресок 1740 р. авторства Франциска Екштайна на склепінні центральної нави Гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла Львівської Архиєпархії УГКЦ завершено! Це найбільший міжнародний реставраційний проєкт України! 7 років кропіткої праці 20-ти українських та польських реставраторів під керівництвом доктора Павла Болінського", - зазначив Михальчук.

У львівському Гарнізонному храмі відреставрували унікальні фрески XVIII століття/Фото: Saints Peter and Paul Garrison Church, Facebook

За його словами, ще у липні 2015 року, за настоятеля о.Степана Суса (сьогодні єпископ УГКЦ) було розпочато перший етап реставрації фресок над пресвітерієм (святилищем) храму (300 м2), відтак у 2018 році розпочався другий етап реставрації, який охопив понад 1000 м2.

Сьогодні, 10 листопада, у храмі почали демонтаж риштувань, загалом їх 38 тонн – 3390 м3.

Загальна вартість реставрації - понад 20 млн грн.

Як повідомлялося, майстрам вдалося дослідити та відновити автентичні оригінальні зображення. Загальна площа фресок сягає понад 1000 квадратних метрів. Реставратори розповідають, що фрески були перемальовані востаннє у 30-х роках ХХ століття. І відрізняються від оригіналу. Проте під час реставрації фахівцям вдалося відкрити оригінальний шар авторства Екштайна і вони намагалися відтворити їхній автентичний вигляд.

Згодом фрески мають підсвітити. Для цього у храмі встановлять спеціальне світлове сучасне обладнання. Його вартість — 300 тисяч гривень.

До грудня також планують завершити реставрацію фасаду Гарнізонного храму, на що з міського бюджету Львова виділили 8 млн грн, ще 4 млн – зібрали у храмі.

Гарнізонна церква святих апостолів Петра і Павла відома у Львові як костел Єзуїтів - чинна церква УГКЦ. Збудована у стилі раннього бароко на початку XVII ст. за взірцем римської святині Іль-Джезу та є однією з найбільших культових споруд Львова. Гарнізонним храмом опікуються капелани Центру військового капеланства курії Львівської архиєпархії УГКЦ.