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06 12 2021 12:56

Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів

З кінця минулого року середня сума кредиту зросла на 11% - з 4059 грн до 4515 грн
За перші три квартали 2021 року українські мікрофінансові організації видали 49 млрд грн мікропозик, що перевищило показник торік на 261 млн грн.
Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на данi Нацкомфінпослуг та НБУ, зазначає Економічна правда.

В організації констатуть, що кількість виданих в Україні кредитів зростає щороку. Так, у 2019 році в середньому видавалося 983 тисячі кредитів щомісяця, у 2020 році - 1 млн кредитів. У 2021 році щомісяця видають близько 1,2 млн кредитів. 

Фото: Економічна правда

З кінця минулого року середня сума кредиту зросла на 11% - з 4059 грн до 4515 грн.

Переважно українці беруть кредити онлайн: 85% мiкрокредитних договорiв оформлюються ними через інтернет. 

Щороку заборгованість населення України перед мікрокредитними організаціям збільшується, загальна сума боргу за 9 місяців 2021 року зросла на 5%. Наразі борг українців перед МФО сягає 15,6 млрд грн лише за протермінованими кредитами.

 

Фото: Економічна правда

Нагадаємо, що переселенців звільнять від жорстких санкцій за несплату кредитів.

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