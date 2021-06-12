Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів

За перші три квартали 2021 року українські мікрофінансові організації видали 49 млрд грн мікропозик, що перевищило показник торік на 261 млн грн.

З кінця минулого року середня сума кредиту зросла на 11% - з 4059 грн до 4515 грн

Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на данi Нацкомфінпослуг та НБУ, зазначає Економічна правда.

В організації констатуть, що кількість виданих в Україні кредитів зростає щороку. Так, у 2019 році в середньому видавалося 983 тисячі кредитів щомісяця, у 2020 році - 1 млн кредитів. У 2021 році щомісяця видають близько 1,2 млн кредитів.

Фото: Економічна правда

З кінця минулого року середня сума кредиту зросла на 11% - з 4059 грн до 4515 грн. Переважно українці беруть кредити онлайн: 85% мiкрокредитних договорiв оформлюються ними через інтернет. Щороку заборгованість населення України перед мікрокредитними організаціям збільшується, загальна сума боргу за 9 місяців 2021 року зросла на 5%. Наразі борг українців перед МФО сягає 15,6 млрд грн лише за протермінованими кредитами.

Фото: Економічна правда

Нагадаємо, що переселенців звільнять від жорстких санкцій за несплату кредитів.