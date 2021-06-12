Українці цьогоріч взяли мікрокредитів на рекордні 50 мільярдів
Про це повідомляє Опендатабот з посиланням на данi Нацкомфінпослуг та НБУ, зазначає Економічна правда.
В організації констатуть, що кількість виданих в Україні кредитів зростає щороку. Так, у 2019 році в середньому видавалося 983 тисячі кредитів щомісяця, у 2020 році - 1 млн кредитів. У 2021 році щомісяця видають близько 1,2 млн кредитів.
Фото: Економічна правда
З кінця минулого року середня сума кредиту зросла на 11% - з 4059 грн до 4515 грн.
Переважно українці беруть кредити онлайн: 85% мiкрокредитних договорiв оформлюються ними через інтернет.
Щороку заборгованість населення України перед мікрокредитними організаціям збільшується, загальна сума боргу за 9 місяців 2021 року зросла на 5%. Наразі борг українців перед МФО сягає 15,6 млрд грн лише за протермінованими кредитами.
Фото: Економічна правда
Нагадаємо, що переселенців звільнять від жорстких санкцій за несплату кредитів.
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