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08 07 2021 12:57

У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно

Використання мікроінструментів та 3D-зображення високої чіткості дозволили спеціалістам лікарні "ювелірно видалити кісту за допомогою лише декількох маленьких проколів"
Уперше в Західній Україні спеціалісти Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги виконали гінекологічну операцію за допомогою роботизованої системи Da Vinci.
У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно Фото: з вільних джерел

Про це повідомила Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, зазначає "Громадське".

Пацієнткою стала 19-річна дівчина, яка протягом 2 років страждала від постійних тазових болів та порушення менструального циклу. Крім цього, у дівчини діагностували безпліддя.

Після ретельного обстеження спеціалісти виявили у неї дермоїдну кісту правого яєчника. Це пухлинне, хоч і доброякісне, утворення, найчастіше підлягає лише хірургічному лікуванню.

"Зазвичай така кіста утворюється ще з народження. З огляду на вік та захворювання пацієнтки наші медики ухвалили рішення хірургічного втручання за допомогою роботизованої системи Da Vinci", - зазначено у повідомлені.

У Львові проводять гінекологічну операцію з допомогою робота Da Vinci

Фото: Клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова/Facebook

Використання мікроінструментів та 3D-зображення високої чіткості дозволили спеціалістам лікарні "ювелірно видалити кісту за допомогою лише декількох маленьких проколів".

Втручання пройшло успішно, а мініінвазивність операції дозволила дівчині вже на другий день виписатися з лікарні.

Лікарі закликають жінок обов’язково проходити планові медичні огляди. Однією з причин жіночого безпліддя є запальні процеси жіночих статевих органів та їхні наслідки, а також ендометріоз, склерополікістоз, фіброміоми та кісти яєчників, зокрема й дермоїдні. Причиною утворення кіст можуть бути порушення гормонального стану та запальні захворювання органів малого таза.

Нагадаємо, що в Україні вперше провели операцію за допомогою віртуальної реальності

 

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