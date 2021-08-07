У Львові вперше гінекологічну операцію провели з допомогою робота Da Vinci - все минуло успішно

Уперше в Західній Україні спеціалісти Львівської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги виконали гінекологічну операцію за допомогою роботизованої системи Da Vinci.

Використання мікроінструментів та 3D-зображення високої чіткості дозволили спеціалістам лікарні "ювелірно видалити кісту за допомогою лише декількох маленьких проколів"

Про це повідомила Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги, зазначає "Громадське".

Пацієнткою стала 19-річна дівчина, яка протягом 2 років страждала від постійних тазових болів та порушення менструального циклу. Крім цього, у дівчини діагностували безпліддя.

Після ретельного обстеження спеціалісти виявили у неї дермоїдну кісту правого яєчника. Це пухлинне, хоч і доброякісне, утворення, найчастіше підлягає лише хірургічному лікуванню.

"Зазвичай така кіста утворюється ще з народження. З огляду на вік та захворювання пацієнтки наші медики ухвалили рішення хірургічного втручання за допомогою роботизованої системи Da Vinci", - зазначено у повідомлені.