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У Мексиці стався вибух на піротехнічному складі, є загиблі У мексиканському місті Тультепек внаслідок вибуху на піротехнічному складі загинуло двоє людей, ще 15 осіб постраждали.

Фото: з вільного доступу

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