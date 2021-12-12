CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ мексиканському місті Тультепек внаслідок вибуху на піротехнічному складі загинуло двоє людей, ще 15 осіб постраждали.
Фото: Фото: Guardia NacionalПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
12 12 2021 13:21
У Мексиці стався вибух на піротехнічному складі, є загиблі
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє портал Aristegui Noticias.
Вибух стався приблизно о 17:00 за місцевим часом. На місце події приїхала поліція та бригади швидкої допомоги.
Фото: Фото: Guardia Nacional
Як зазначається, вибух стався всередині будівлі, що функціонувала як підпільна майстерня в районі Ла П’єдад.
Усіх постраждалих внаслідок інциденту доставили до місцевої лікарні.
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