CУСПІЛЬСТВО ФОТОМиколаєві горить підприємство, оголошено підвищений рівень небезпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
01 07 2022 17:39
У Миколаєві масштабна пожежа – горить підприємство
Близько 16:00 на території підприємства в Миколаєві виникла масштабна пожежа, яка не пов'язана із ворожими обстрілами
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
У Про це повідомляє ГУ ДСНС в Миколаївській області у Фейсбуці.
"Близько 16:00 на території підприємства в Миколаєві виникла масштабна пожежа, яка не пов'язана із ворожими обстрілами", - йдеться у повідомленні.
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
Орієнтовна площа пожежі - 150 кв. метрів. Попередня причина горіння - самозаймання через аномальну спеку.
Як повідомлялося, останніми днями Миколаїв зазнає масованих ракетних ударів, є жертви, постраждалі та значні руйнування.
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