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У Миколаєві масштабна пожежа – горить підприємство Близько 16:00 на території підприємства в Миколаєві виникла масштабна пожежа, яка не пов'язана із ворожими обстрілами Миколаєві горить підприємство, оголошено підвищений рівень небезпеки.

Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

У Про це повідомляє ГУ ДСНС в Миколаївській області у Фейсбуці. "Близько 16:00 на території підприємства в Миколаєві виникла масштабна пожежа, яка не пов'язана із ворожими обстрілами", - йдеться у повідомленні. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області Орієнтовна площа пожежі - 150 кв. метрів. Попередня причина горіння - самозаймання через аномальну спеку. Як повідомлялося, останніми днями Миколаїв зазнає масованих ракетних ударів, є жертви, постраждалі та значні руйнування.

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