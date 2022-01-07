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CУСПІЛЬСТВО ФОТО
01 07 2022 17:39

У Миколаєві масштабна пожежа – горить підприємство

Близько 16:00 на території підприємства в Миколаєві виникла масштабна пожежа, яка не пов'язана із ворожими обстрілами
Миколаєві горить підприємство, оголошено підвищений рівень небезпеки.
У Миколаєві масштабна пожежа – горить підприємство Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
У Про це повідомляє ГУ ДСНС в Миколаївській області у Фейсбуці.
 
"Близько 16:00 на території підприємства в Миколаєві виникла масштабна пожежа, яка не пов'язана із ворожими обстрілами", - йдеться у повідомленні.
 
 
Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області
 
Орієнтовна площа пожежі - 150 кв. метрів. Попередня причина горіння - самозаймання через аномальну спеку.
 
Як повідомлялося, останніми днями Миколаїв зазнає масованих ракетних ударів, є жертви, постраждалі та значні руйнування.
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