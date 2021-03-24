У NASA розповіли деталі першого польоту гелікоптера на Марсі

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) планує здійснити перший політ гелікоптера "Ingenuity Mars" на Червоній планеті не раніше за 8 квітня.

Точна дата першого польоту "Ingenuity Mars" залежатиме від погодних умов на Марсі

Точна дата першого польоту "Ingenuity Mars" залежатиме від погодних умов на Марсі, а також передпольотними тестами, повідомляє "Укрінформ".

Водночас, у NASA назвали три чинники, які можуть завадити цьому польоту: температура на Марсі, затримка з передачею сигналу та гравітація.

Фото: newatlas.com

Температура на Червоній планеті може вночі знижуватися до -90 градусів Цельсія, через що електроніка на самому гелікоптері може просто заморозитися.

Тривалість передачі радіосигналу з Марсу на Землю становить у середньому 12,5 хвилини. Таким чином 1,8-кілограмовий "Ingenuity Mars" повинен буде деякий час самостійно літати без стороннього контролю з боку інженерів американського відомства.

Фото: newatlas.com

Окрім того, Марс має лише одну третину сили гравітаційного тяжіння Землі, а щільність атмосфери дорівнює всього 1%.

Нагадаємо, що 18 лютого космічний апарат NASA Perseverance приземлився на Марс