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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
24 03 2021 14:56

У NASA розповіли деталі першого польоту гелікоптера на Марсі

Точна дата першого польоту "Ingenuity Mars" залежатиме від погодних умов на Марсі
Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) планує здійснити перший політ гелікоптера "Ingenuity Mars" на Червоній планеті не раніше за 8 квітня.
У NASA розповіли деталі першого польоту гелікоптера на Марсі Фото: newatlas.com

Точна дата першого польоту "Ingenuity Mars" залежатиме від погодних умов на Марсі, а також передпольотними тестами, повідомляє "Укрінформ".

Водночас, у NASA назвали три чинники, які можуть завадити цьому польоту: температура на Марсі, затримка з передачею сигналу та гравітація.

Фото: newatlas.com

Температура на Червоній планеті може вночі знижуватися до -90 градусів Цельсія, через що електроніка на самому гелікоптері може просто заморозитися.

Тривалість передачі радіосигналу з Марсу на Землю становить у середньому 12,5 хвилини. Таким чином 1,8-кілограмовий "Ingenuity Mars" повинен буде деякий час самостійно літати без стороннього контролю з боку інженерів американського відомства.

Фото: newatlas.com

Окрім того, Марс має лише одну третину сили гравітаційного тяжіння Землі, а щільність атмосфери дорівнює всього 1%.

Нагадаємо, що 18 лютого космічний апарат NASA Perseverance приземлився на Марс

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