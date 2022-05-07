ФОТОПосли країн-членів НАТО у вівторок, 5 липня, підписали протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
05 07 2022 11:59
У НАТО підписали протоколи про вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу
Двері НАТО залишаються відчиненими для європейських демократій, які готові та бажають зробити свій внесок у нашу спільну безпеку
Фото: Finland at NATO
Урочиста церемонія підписання відбулася у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомляється у Твітері Finland at NATO.
Генсек НАТО Єнс Столтенберг перед церемонією підписання назвав подію історичним моментом для Фінляндії, Швеції і НАТО і наголосив, що Альянс залишається відкритим для майбутніх членів.
"Двері НАТО залишаються відчиненими для європейських демократій, які готові та бажають зробити свій внесок у нашу спільну безпеку", - сказав Столтенберг.
Підписання відбулося за участі міністрів закордонних справ Фінляндії та Швеції після того, як обидві країни завершили переговори про вступ.
Далі протоколи про приєднання будуть надіслані для ратифікації в усі країни НАТО відповідно до їхніх національних процедур.
Фінляндія та Швеція разом подали історичні заявки на вступ до НАТО 18 травня - після трьох місяців війни Росії проти України.
Для Фінляндії цей крок завершив багато десятиліть, а для Швеції - близько 200 років нейтралітету.
Прийняття обох країн до Альянсу до останнього було під питанням через вето Туреччини, яка несподівано зняла його на червневому саміті у Мадриді.
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