У New York Times опублікували нову карту з приблизним розташуванням російських військ біля України

Про це йдеться у матеріалі газети, повідомляє "Громадське".

Карту склали на основі супутникових знімків, даних розвідки та незалежних військових аналітиків. Так, російські війська оточують Україну з трьох сторін.

Приблизне розташування російських військ біля кордонів з Україною Фото: The New York Times / скриншот

За даними українських та іноземних чиновників, на кордоні з Україною перебуває приблизно 100 тисяч військових. Спецслужби США підрахували, що Росія розробила план наступу за участі до 175 тисяч військових. Розвідники припускали, що Росія готується до можливої агресії в січні-лютому 2022 року.

Але, як пише NYT, наразі достеменно не зрозуміло, чи вирішив Володимир Путін здійснити атаку. Проте аналітики кажуть, що Росія на шляху підготовки, необхідної для військової операції.

На карті позначено основні скупчення російських військ з артилерією, танками тощо. За оцінками українських військових, на непідконтрольному Донбасі перебувають 32 тисячі бойовиків, підконтрольних Росії. Також біля окупованих Луганської та Донецької областей нібито перебувають принаймні 20 тисяч російських військових.

Також на карті показано скупчення двох груп військ біля північної частини України: на місці стику кордонів України, Росії та Білорусі. У виданні пишуть, що наступ із цієї частини може загрожувати Києву.

Крім того, російські військові розташовуються в окупованому Криму, неподалік Воронежа, Волгограда та Коренівська.

Нагадаємо, що Єнс Столтенберг заявив, що загрозу вторгнення Росії в Україну не можна вважати блефом, зазначивши при цьому, що альянс продовжить підтримувати українську державу, щоб країна могла захистити себе від агресії.