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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
26 10 2021 12:51

У Нідерландах представили швидку спортивну електросубмарину

Super Sub може опускатися на глибину до 300 м. Вартість човна поки що невідома, проте компанія планує розпочати доставки вже у 2023 році
Нідерландська компанія U-Boat Worx представила швидкий електричний підводний човен Super Sub.
У Нідерландах представили швидку спортивну електросубмарину Фото: U-Boat Worx
Як передає Укрінформ, про це повідомляє New Atlas.
 
Максимальна швидкість Super Sub становить 14,8 км за годину. При цьому інші комерційні субмарини як Triton 3300/6 розганяється до 5,5 км/год, а модель DeepFlight Dragon до 7,4 км/год.
 
Зазначається, що акумулятор субмарини, яка може перевозити 3 людей, має потужність 62 кВт за годину й може працювати до 8 годин під водою без підзарядки.
 
При цьому якщо щось піде не так, як планувалося, система життєзабезпечення зберігатиме прийнятні для життя умови впродовж 96 годин.
 
 
 
Super Sub може опускатися на глибину до 300 м. Вартість човна поки що невідома, проте компанія планує розпочати доставки вже у 2023 році.
 
Як повідомлялося, американська компанія Triton Submarines розробила персональну субмарину Triton 3300/6.
 
 
Фото: U-Boat Worx
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