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20 06 2021 15:21

У Німеччині знайшли в придорожному смітнику цінні картини 17 сторіччя

Полотна, написані олією, ймовірно створені голландським митцем Самюелем ван Гоґстратеном та італійцем П’єтро Белотті близько 350 років тому
Поліція Німеччини з’ясовує, як дві цінні картини голландського та італійського художників 17 сторіччя опинилися у придорожному смітнику біля однієї з трас у Баварії.
У Німеччині знайшли в придорожному смітнику цінні картини 17 сторіччя Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
 
Полотна, написані олією, ймовірно створені голландським митцем Самюелем ван Гоґстратеном та італійцем П’єтро Белотті близько 350 років тому. 
 
Картини знайшли у смітнику біля придорожної станції обслуговування на автошляху А7, неподалік від Вюрцбурга у Баварії - випадковий чоловік помітив їх і передав поліції у Кельні. Наразі ніхто не заявив, що є їхнім власником.  
 
Одна з картин - хлопець у червоному капелюсі. Його автором найімовірніше є Самюель ван Гоґстратен, що жив у 1627-1678 роках, дата створення невідома. 
 

Фото: Європейська правда
 
Друге полотно - автопортрет менш відомого італійського художника П’єтро Белотті, який жив у 1625-1700 роках. 
 

Фото: Європейська правда
 
Поліція просить людей, які впізнають полотна або мають інформацію про те, як вони опинилися на смітнику, повідомити про це.
 
Полотна ван Гоґстратена на аукціонах оцінюються у десятки тисяч доларів, а окремі роботи були продані на аукціонах за понад 200 тисяч доларів.
 
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