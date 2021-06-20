ФОТОПоліція Німеччини з’ясовує, як дві цінні картини голландського та італійського художників 17 сторіччя опинилися у придорожному смітнику біля однієї з трас у Баварії.
Фото: Європейська правда
Фото: Європейська правдаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
20 06 2021 15:21
У Німеччині знайшли в придорожному смітнику цінні картини 17 сторіччя
Полотна, написані олією, ймовірно створені голландським митцем Самюелем ван Гоґстратеном та італійцем П’єтро Белотті близько 350 років тому
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.
Полотна, написані олією, ймовірно створені голландським митцем Самюелем ван Гоґстратеном та італійцем П’єтро Белотті близько 350 років тому.
Картини знайшли у смітнику біля придорожної станції обслуговування на автошляху А7, неподалік від Вюрцбурга у Баварії - випадковий чоловік помітив їх і передав поліції у Кельні. Наразі ніхто не заявив, що є їхнім власником.
Одна з картин - хлопець у червоному капелюсі. Його автором найімовірніше є Самюель ван Гоґстратен, що жив у 1627-1678 роках, дата створення невідома.
Фото: Європейська правда
Друге полотно - автопортрет менш відомого італійського художника П’єтро Белотті, який жив у 1625-1700 роках.
Фото: Європейська правда
Поліція просить людей, які впізнають полотна або мають інформацію про те, як вони опинилися на смітнику, повідомити про це.
Полотна ван Гоґстратена на аукціонах оцінюються у десятки тисяч доларів, а окремі роботи були продані на аукціонах за понад 200 тисяч доларів.
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