CУСПІЛЬСТВО ФОТОУ столиці Норвегії Осло чоловік з ножем кидався на перехожих, після чого його застрелили поліцейські.Читайте також: У Франції вбиті 3 поліцейських, які намагалися врятувати жінку від розлюченого чоловікаПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
09 11 2021 16:55
У Норвегії застрелили чоловіка, який кидався на перехожих з ножем
Фото: Stian Lysberg Solum/NTB
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press із посиланням на заяву голови поліції Йоргена Брекке.
"Наразі ми не володіємо інформацією, що це було пов’язано з будь-якою терористичною організацією. Наскільки ми знаємо, нападник діяв самостійно, тому немає причин для подальших побоювань щодо безпеки міста. Особу нападника ми встановили, і нам відомо про його минуле", - заявив Брекке на пресконференції.
Повідомляється, що норвезькі ЗМІ опублікували фото нападника, голого по пояс та озброєного ножем. Спершу поліції повідомили, що було поранено перехожих, але згодом з’ясувалося, що єдиним постраждалим є один поліцейський, який отримав легке ножове поранення.
Фото: Stian Lysberg Solum/NTB
Про те, що нападник з ножем кидається на перехожих, у поліцію повідомили о 9-ій ранку. Найближчий наряд поліції вирушив на місце злочину і спочатку спробував зупинити нападника, загнавши його в кут між двома будівлями. Натомість чоловік кинувся на машину поліцейських та спробував відчинити двері. Поліцейські зробили декілька пострілів, після чого пораненого нападника відвезли в найближчу лікарню, де він згодом помер.
Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що він "чудово розуміє", чому місцеві мешканці були так налякані цією подією, адже останнього місяця у країні відбувся ще один напад, коли злочинець, озброєний луком зі стрілами та ножем, вбив п’ятьох людей у містечку поблизу Осло. "Однак якщо ви порівняєте з іншими великими містами Європи, Осло буде здаватися дуже безпечним містом", - відзначив він.
Раніше Укрінформ повідомляв, що нападник з ножем поранив поліцейського у Каннах, на півдні Франції.
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