У Норвегії застрелили чоловіка, який кидався на перехожих з ножем

У столиці Норвегії Осло чоловік з ножем кидався на перехожих, після чого його застрелили поліцейські.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Associated Press із посиланням на заяву голови поліції Йоргена Брекке.

"Наразі ми не володіємо інформацією, що це було пов’язано з будь-якою терористичною організацією. Наскільки ми знаємо, нападник діяв самостійно, тому немає причин для подальших побоювань щодо безпеки міста. Особу нападника ми встановили, і нам відомо про його минуле", - заявив Брекке на пресконференції.

Повідомляється, що норвезькі ЗМІ опублікували фото нападника, голого по пояс та озброєного ножем. Спершу поліції повідомили, що було поранено перехожих, але згодом з’ясувалося, що єдиним постраждалим є один поліцейський, який отримав легке ножове поранення.

Фото: Stian Lysberg Solum/NTB

Про те, що нападник з ножем кидається на перехожих, у поліцію повідомили о 9-ій ранку. Найближчий наряд поліції вирушив на місце злочину і спочатку спробував зупинити нападника, загнавши його в кут між двома будівлями. Натомість чоловік кинувся на машину поліцейських та спробував відчинити двері. Поліцейські зробили декілька пострілів, після чого пораненого нападника відвезли в найближчу лікарню, де він згодом помер.

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що він "чудово розуміє", чому місцеві мешканці були так налякані цією подією, адже останнього місяця у країні відбувся ще один напад, коли злочинець, озброєний луком зі стрілами та ножем, вбив п’ятьох людей у містечку поблизу Осло. "Однак якщо ви порівняєте з іншими великими містами Європи, Осло буде здаватися дуже безпечним містом", - відзначив він.

Раніше Укрінформ повідомляв, що нападник з ножем поранив поліцейського у Каннах, на півдні Франції.