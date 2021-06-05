У палаці королеви Великої Британії почали робити пиво. І його можна скуштувати

Королева Великобританії Єлизавета II тепер може асоціюватися і з пивом - у її Сандрінґемському палаці в графстві Норфолк почали робити цей напій.

Це не перша спроба королеви підкорити алкогольний бізнес

Про це повідомили на сторінці палацу у Twitter, зазначає "Громадське".

В асортименті - індійський світлий ель та біттер.

Органічний ячмінь для напою вирощують просто на території палацу 95-річної королеви у східній Англії. Пиво можна купити у магазині Sandringham Shop.

Як пише CNN, це не перша спроба королеви підкорити алкогольний бізнес. Нині Букінгемський палац вже продає власний джин, віскі та шампанське.

Фото: Twitter Sandringham

Фото: Twitter Sandringham

Де роблять пиво?

Присадибна територія Сандрінґемського палацу становить понад 8 тисяч гектарів. Це місце, де королівська сім'я традиційно збирається святкувати Різдво. З 1862 року це приватний будинок чотирьох поколінь британських монархів, і одна з двох приватних резиденцій, якими користується королева.

Дохід від Сандрінґемського палацу є одним з декількох джерел доходів королеви Єлизавети. Для публіки відкрито парк палацу площею майже 250 гектарів. Загалом маєток оцінюють у пів мільярда доларів.

Нагадаємо, що внаслідок закриття ресторанів і пабів під час локдаунів у Британії пропаде близько 87 млн пінт - або 49,5 млн літрів пива, вартістю близько 331 млн фунтів стерлінгів.