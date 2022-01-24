ФОТОПартія озброєнь з пакета оборонної допомоги, яку Сполучені Штати днями передали Україні, містить ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
24 01 2022 12:59
У Пентагоні показали, яку зброю США передали Україні
Військові та цивільні співробітники 436-ї ескадрильї повітряної бази розкладають на піддонах боєприпаси, озброєння та інше спорядження, що спрямовується до України у рамках закордонної військової місії
Фото: dvidshub.net
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал міноборони США DVIDS.
«Військові та цивільні співробітники 436-ї ескадрильї повітряної бази розкладають на піддонах боєприпаси, озброєння та інше спорядження, що спрямовується до України у рамках закордонної військової місії», - йдеться у повідомленні, що супроводжує фотографії, на яких частину партії озброєнь готують до відправлення.
За інформацією порталу, з 2014 року США надали Україні допомоги на суму понад $5.4 млрд. При цьому підкреслюється, що США всебічно підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.
Як випливає з оприлюднених фото, серед партії підготовленого озброєння є гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM), які раніше не постачалися до України. Вони використовуються для руйнування польових фортифікаційних споруд, а також для знищення неброньованої та легкоброньованої техніки на відстані до 500 метрів.
Гранатомет має 83-мм фугасну бойову частину HEDP (High Explosive Dual Purpose), що містить 1,1 кг вибухової речовини. Така граната здатна пробити до 20 см бетону, або 30 см цегляної стіни.
Як повідомляв Укрінформ, уночі 22 січня до аеропорту «Бориспіль» прибула перша партія оборонної допомоги зі США у межах пакета на загальну суму 200 мільйонів доларів, затвердженого президентом Байденом у грудні 2021 року.
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