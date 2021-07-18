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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
18 07 2021 10:27

У Шанхаї відкрився найбільший у світі планетарій

З метою підтримки наукових досліджень і популяризації науки ШАМ обладнаний навчальним сонячним телескопом з адаптивною оптикою і двофокусні метровим телескопом
Шанхайський астрономічний музей (ШАМ), який являє собою найбільший планетарій у світі, відкривається для публічних відвідувань з неділі.
У Шанхаї відкрився найбільший у світі планетарій Фото: xinhuanet.com
Про це повідомляє Сіньхуа.
 
Площа планетарію, який є філією Шанхайського науково-технологічного музею, становить близько 58,6 тис. кв. м.
 
Як зазначається, у ШАМ представлені близько 70 метеоритів, зібраних, зокрема на Місяці та Марсі, а також більш як 120 колекцій культурних реліквій, серед яких роботи Ньютона, Галілея і Кеплера.
 






Найбільший у світі планетарій відкрився в Китаї / Фото: xinhuanet.com
 
Серед експонатів - зразки місячного ґрунту, доставленого китайським місячним зондом "Чане-5".
 
"З метою підтримки наукових досліджень і популяризації науки ШАМ обладнаний навчальним сонячним телескопом з адаптивною оптикою і двофокусні метровим телескопом", - ідеться в повідомленні.
 
Крім того, додає агентство, в планетарії впроваджені такі технології, як візуалізація даних, доповнена і віртуальна реальність, а також біометричні технології.
 
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