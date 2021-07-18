У Шанхаї відкрився найбільший у світі планетарій

Шанхайський астрономічний музей (ШАМ), який являє собою найбільший планетарій у світі, відкривається для публічних відвідувань з неділі.

З метою підтримки наукових досліджень і популяризації науки ШАМ обладнаний навчальним сонячним телескопом з адаптивною оптикою і двофокусні метровим телескопом

Площа планетарію, який є філією Шанхайського науково-технологічного музею, становить близько 58,6 тис. кв. м.

Як зазначається, у ШАМ представлені близько 70 метеоритів, зібраних, зокрема на Місяці та Марсі, а також більш як 120 колекцій культурних реліквій, серед яких роботи Ньютона, Галілея і Кеплера.















Найбільший у світі планетарій відкрився в Китаї / Фото: xinhuanet.com

Серед експонатів - зразки місячного ґрунту, доставленого китайським місячним зондом "Чане-5".

"З метою підтримки наукових досліджень і популяризації науки ШАМ обладнаний навчальним сонячним телескопом з адаптивною оптикою і двофокусні метровим телескопом", - ідеться в повідомленні.

Крім того, додає агентство, в планетарії впроваджені такі технології, як візуалізація даних, доповнена і віртуальна реальність, а також біометричні технології.