Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
09 02 2022 16:57

У США робот зі штучним інтелектом охоронятиме парк розваг

Автономний робот зі швидкістю 19 км за годину стане мобільною версією поточних стаціонарних камер відеонагляду парку
Робот зі штучним інтелектом Roameo охоронятиме парк розваг Six Flags Magic Mountain, який знаходиться у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.
У США робот зі штучним інтелектом охоронятиме парк розваг Фото: Robotic Assistance Devices

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Los Angeles Daily News. 

 

За словами представників парку, апарат, який отримав назву, схожу з ім’ям головного героя трагедії «Ромео і Джульєтта» одного з найвідоміших драматургів світу Вільяма Шекспіра, вже наступного тижня розпочне патрулювання.

 

Roameo працюватиме як на паркувальному майданчику, так і всередині парку розваг.

Фото: Robotic Assistance Devices

Автономний робот зі швидкістю 19 км за годину стане мобільною версією поточних стаціонарних камер відеонагляду парку. Так само, як камери безпеки, встановлені на стовпах і на будівлях, Roameo зможе ідентифікувати порушників у заборонених зонах до відвідувачів в парку розваг.

Roameo не реагуватиме безпосередньо сам на порушення, але бот може сповіщати людей про порушників.

Серед інших можливостей Roameo: розпізнавання відвідувачів парку розваг, які не носять маски. Ба більше, 53-сантиметровий сенсорний екран робота може показувати карту парку, час очікування на атракціони та іншу інформацію.

Читайте також: Японська безпекова компанія SECOM розробила робота Сocobo для забезпечення правопорядку в громадських місцях країни

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.