У США робот зі штучним інтелектом охоронятиме парк розваг
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Los Angeles Daily News.
За словами представників парку, апарат, який отримав назву, схожу з ім’ям головного героя трагедії «Ромео і Джульєтта» одного з найвідоміших драматургів світу Вільяма Шекспіра, вже наступного тижня розпочне патрулювання.
Roameo працюватиме як на паркувальному майданчику, так і всередині парку розваг.
Фото: Robotic Assistance Devices
Автономний робот зі швидкістю 19 км за годину стане мобільною версією поточних стаціонарних камер відеонагляду парку. Так само, як камери безпеки, встановлені на стовпах і на будівлях, Roameo зможе ідентифікувати порушників у заборонених зонах до відвідувачів в парку розваг.
Roameo не реагуватиме безпосередньо сам на порушення, але бот може сповіщати людей про порушників.
Серед інших можливостей Roameo: розпізнавання відвідувачів парку розваг, які не носять маски. Ба більше, 53-сантиметровий сенсорний екран робота може показувати карту парку, час очікування на атракціони та іншу інформацію.
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