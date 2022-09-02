У США робот зі штучним інтелектом охоронятиме парк розваг

Робот зі штучним інтелектом Roameo охоронятиме парк розваг Six Flags Magic Mountain, який знаходиться у Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія.

Автономний робот зі швидкістю 19 км за годину стане мобільною версією поточних стаціонарних камер відеонагляду парку

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Los Angeles Daily News.

За словами представників парку, апарат, який отримав назву, схожу з ім’ям головного героя трагедії «Ромео і Джульєтта» одного з найвідоміших драматургів світу Вільяма Шекспіра, вже наступного тижня розпочне патрулювання.

Roameo працюватиме як на паркувальному майданчику, так і всередині парку розваг.

Фото: Robotic Assistance Devices Автономний робот зі швидкістю 19 км за годину стане мобільною версією поточних стаціонарних камер відеонагляду парку. Так само, як камери безпеки, встановлені на стовпах і на будівлях, Roameo зможе ідентифікувати порушників у заборонених зонах до відвідувачів в парку розваг. Roameo не реагуватиме безпосередньо сам на порушення, але бот може сповіщати людей про порушників. Серед інших можливостей Roameo: розпізнавання відвідувачів парку розваг, які не носять маски. Ба більше, 53-сантиметровий сенсорний екран робота може показувати карту парку, час очікування на атракціони та іншу інформацію.

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