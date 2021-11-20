У США виправдали 18-річного хлопця, який застрелив двох людей під час протесту за права темношкірих

Про це повідомляють AP та CNN, зазначає "Громадське".

Хлопцю висунули п'ять обвинувачень, зокрема в умисному вбивстві першого ступеня. Колегія із 12 присяжних обговорювала вирок 3,5 дні й зрештою хлопця виправдали за всіма пунктами.

Коли у суді зачитували вирок по кожному обвинуваченню, Ріттенхаус, схоже, намагався стримати сльози, а також впав на лавку біля столу та обіймався з адвокатом.

Кайл Ріттенхаус під час оголошення вироку у суді в місті Кеноша, США, 19 листопада 2021 року

Фото: The Kenosha News / AP / Sean Krajacic

"Присяжні винесли правильний вердикт. Самооборона не є незаконною. Я радий, що все пройшло добре", - сказав хлопець після слухання.

Що сталося під час протесту?

Заворушення у Кеноші сталися після того, як 22 серпня 2020 року поліцейські сім разів вистрілили в спину 29-річного афроамериканця Джейкоба Блейка. Чоловік досі залишається паралізованим.

У місті почалися протести, а також випадки мародерства. Тоді 17-річний Кайл Ріттенхаус, який був колишнім курсантом поліції, відправився до Вісконсину з сусіднього штату Іллінойс.

Захист представив хлопця як підлітка, що вирішив захистити приватну власність в іншому місті та вбив чоловіків лише тому, що боявся за своє життя. Обвинувачення змальовувало Ріттенхауса як безрозсудного хлопця, що самовільно наводив порядки в місті, а загиблих - як героїв, що намагалися роззброїти підлітка.

Очевидці на відео зафіксували більшість із подій, зокрема і те, що Ріттенхаус застрелив людей, у суді досліджували мотивацію хлопця.

Підліток застрелив 36-річного Джозефа Розенбаума та 26-річного Ентоні Губера, а нині 28-річного Гейджа Гросскройца поранив.

За словами Ріттенхауса, він вистрілив у Розенбаума, бо той переслідував його і схопив його рушницю. Хлопець сказав, що боявся, що його можуть вбити. Деякі свідки описували загиблого як "гіперагресивного", він нібито підбурював інших стріляти.

26-річного Губера підліток застрелив після того, як він вдарив його скейтбордом у голову чи шию. А Гросскройца поранив після того, як той наближався з пістолетом у руках. Під час допиту Гросскройц підтвердив, що Кайл вистрілив лише після того, як він навів на хлопця зброю.

Суд присяжних визнав, що хлопець захищався і виправдав його. Цей вирок не підлягає оскарженню.

Реакція на вирок

У прокуратурі заявили, що розчаровані вироком, але "поважають його". Родина загиблого Губера зазначила, що людина, яка вбила їхнього сина, не понесла відповідальності.

Адвокати пораненого Гросскройца та загиблого Розенбаума сказали, що продовжуватимуть добиватися справедливості. Наразі відомо, що батько Губера подав до суду на поліцію та владу у Кеноші, бо вони допустили небезпечну ситуацію в місті. Гросскройц має подібний позов.

Біля будівлі суду також зібрались протестувальники, які вимагали засудили Ріттенхауса. Люди тримали плакати з написами "Вбивця Кайл" і "Немає справедливості, немає миру".

Президент США Джо Байден заявив, що вирок "викличе злість і стурбованість у багатьох американців, зокрема й у мене". Однак додав, що присяжні зробили вибір і його треба поважати.

А от Кайл Ріттенхаус планує навчатися на медика і наразі проходить консультації через посттравматичний стресовий розлад, розповів його адвокат. Поки підліток має цілодобову охорону, але він планує переїхати з нинішнього місця проживання.