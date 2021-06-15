ФОТОТурецькі вчені дослідили підземелля Стамбула та виявили розгалужену систему комунікацій під культовими стамбульськими спорудами: Святою Софією, палацом Топкапи, церквою Святої Ірини.
Фото: Esma MURAT- Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL- (DHA)
Фото: Esma MURAT- Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL- (DHA)
Фото: Esma MURAT- Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL- (DHA)
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15 06 2021 15:54
У Стамбулі під Святою Софією та палацом Топкапи знайшли підземелля
На основі османських документів було оглянуто 285 підземних споруд на історичному півострові (стара частина місця, де розміщені найвідоміші пам’ятки міста: Свята Софія, Топкапи та інші - ред)
Фото: Esma MURAT- Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL- (DHA)
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на інформагентство DHA, що цитує науковицю Арзу Улаш, яка досліджувала підземні споруди протягом трьох років.
Фото: Esma MURAT- Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL- (DHA)
Фото: Esma MURAT- Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL- (DHA)
Фото: Esma MURAT- Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL- (DHA)
"На основі османських документів було оглянуто 285 підземних споруд на історичному півострові (стара частина місця, де розміщені найвідоміші пам’ятки міста: Свята Софія, Топкапи та інші - ред)", - розповіла Улаш.
Вона спочатку працювала в бібліотеках та архівах, аби віднайти документальні свідчення про підземні споруди, після чого науковці спускалися під землю для дослідження підземних споруд.
За словами Улаш, підземні цистерни, колодязі, водні шляхи та резервуари, які використовувалися впродовж століть, зараз перебувають у занедбаному стані. В ході досліджень було з’ясовано, що до 59 підземних споруд із 285 сьогодні вже немає доступу.
Дослідження тривали близько трьох років.
У ході досліджень спеціалісти робили фото та здійснювали відеозйомку. Ці матеріали вони мають намір представити широкому загалу.
Улаш також зауважила, що легенда про те, що під Стамбулом є розгалужена мережа тунелів, які ведуть до Святої Софії, у ході проведених пошуків не підтвердилася.
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