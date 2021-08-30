У Туреччині археологи розкопали будинки віком 5,5 тисячі років

Археологи виявили на сході Туреччини, у кургані Арслантепе, що за 7 кілометрів від Малатьї, рештки чотирьох будинків, яким 5,5 тисячі років.

Ми знайшли деякі речі, наприклад, металеву голку, бісер, предмет, схожий на рогатку. Вважаємо, що ці будинки відносяться до 3600–3700 років до н. Це 5 тисяч 500 років тому. Точно знаємо дату, бо про це свідчить керамічне оздоблення, також ми вже зробили вуглецевий аналіз

Про це повідомляє телеканал T24.

"Ми знайшли деякі речі, наприклад, металеву голку, бісер, предмет, схожий на рогатку. Вважаємо, що ці будинки відносяться до 3600–3700 років до н. Це 5 тисяч 500 років тому. Точно знаємо дату, бо про це свідчить керамічне оздоблення, також ми вже зробили вуглецевий аналіз", - розповіли науковці.



Фото: t24.com.tr

Розкопки триватимуть у напрямку внутрішньої частини будинків. Науковці сподіваються на нові знахідки.



Фото: t24.com.tr Фото: t24.com.tr

Курган Арслантепе відомий тим, що тут виявлено свідчення історичних процесів від пізнього халколіту до пізнього хетського періоду.



Фото: t24.com.tr Фото: t24.com.tr

Тут перебували представники багатьох цивілізацій - від хетської до римської та візантійської доби.



Фото: t24.com.tr Фото: t24.com.tr

Він був внесений до Постійного списку культурної спадщини ЮНЕСКО.