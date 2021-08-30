ФОТОАрхеологи виявили на сході Туреччини, у кургані Арслантепе, що за 7 кілометрів від Малатьї, рештки чотирьох будинків, яким 5,5 тисячі років.
Фото: t24.com.tr
Фото: t24.com.tr
Фото: t24.com.tr
Фото: t24.com.trПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
30 08 2021 13:09
У Туреччині археологи розкопали будинки віком 5,5 тисячі років
Ми знайшли деякі речі, наприклад, металеву голку, бісер, предмет, схожий на рогатку. Вважаємо, що ці будинки відносяться до 3600–3700 років до н. Це 5 тисяч 500 років тому. Точно знаємо дату, бо про це свідчить керамічне оздоблення, також ми вже зробили вуглецевий аналіз
Фото: t24.com.tr
Про це повідомляє телеканал T24.
"Ми знайшли деякі речі, наприклад, металеву голку, бісер, предмет, схожий на рогатку. Вважаємо, що ці будинки відносяться до 3600–3700 років до н. Це 5 тисяч 500 років тому. Точно знаємо дату, бо про це свідчить керамічне оздоблення, також ми вже зробили вуглецевий аналіз", - розповіли науковці.
Фото: t24.com.tr
Розкопки триватимуть у напрямку внутрішньої частини будинків. Науковці сподіваються на нові знахідки.
Фото: t24.com.tr
Курган Арслантепе відомий тим, що тут виявлено свідчення історичних процесів від пізнього халколіту до пізнього хетського періоду.
Фото: t24.com.tr
Тут перебували представники багатьох цивілізацій - від хетської до римської та візантійської доби.
Фото: t24.com.tr
Він був внесений до Постійного списку культурної спадщини ЮНЕСКО.
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