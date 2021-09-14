У Туреччині знайшли найстарішу у світі мозаїку

У провінції Йозгат, що в центральній частині Туреччини, археологи знайшли унікальну мозаїку віком 3,5 тисяч років. Наукові дослідження доводять, що вона є найстарішою у світі.

Наукові дослідження встановили, що знайдена мозаїка є першою у світовій історії. Форма мозаїки також це доводить, оскільки вона досить примітивна

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Arkeolojik Haber.

"Наукові дослідження встановили, що знайдена мозаїка є першою у світовій історії. Форма мозаїки також це доводить, оскільки вона досить примітивна", - повідомив керівник управління культури та туризму провінції Йозгат Хусеїн Чітчі.



Фото з сайту arkeolojikhaber.com Фото з сайту arkeolojikhaber.com

Мозаїка, що складається з 3147 каменів розміром 3x7 метрів, була знайдена на місці розкопок Ушакли Хьойюк, що в провінції Йозгат. Її датують 1500 роками до н.е.



Фото з сайту arkeolojikhaber.com Фото з сайту arkeolojikhaber.com

"Мозаїка представляє собою структуру хетського періоду. Нам відомо про подібні мозаїки в Греції, але вважаємо, що ця мозаїка старша за віком від вже відомих", - розповів керівник археологічних розкопок, науковець з Пізанського університету Анаклето Д'Агостіно.

Місцеве керівництво планує перетворити місце, де було знайдено мозаїку, на туристичний об’єкт.



Фото з сайту arkeolojikhaber.com

У цьому районі зйомки на місцевості почали у 2008 році, а археологічні розкопки - у 2012 році. У 2015 році тут була знайдена унікальна клинописна табличка віком 3 тисячі років, на якій згадується богиня Іштар, яку вважали покровителькою родючості, любові, війни.