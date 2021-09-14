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14 09 2021 15:54

У Туреччині знайшли найстарішу у світі мозаїку

Наукові дослідження встановили, що знайдена мозаїка є першою у світовій історії. Форма мозаїки також це доводить, оскільки вона досить примітивна
У провінції Йозгат, що в центральній частині Туреччини, археологи знайшли унікальну мозаїку віком 3,5 тисяч років. Наукові дослідження доводять, що вона є найстарішою у світі.
У Туреччині знайшли найстарішу у світі мозаїку Фото: arkeolojikhaber.com
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Arkeolojik Haber. 
 
"Наукові дослідження встановили, що знайдена мозаїка є першою у світовій історії. Форма мозаїки також це доводить, оскільки вона досить примітивна", - повідомив керівник управління культури та туризму провінції Йозгат Хусеїн Чітчі.
 

Фото з сайту arkeolojikhaber.com
 
Мозаїка, що складається з 3147 каменів розміром 3x7 метрів, була знайдена на місці розкопок Ушакли Хьойюк, що в провінції Йозгат. Її датують 1500 роками до н.е.
 

Фото з сайту arkeolojikhaber.com
 
"Мозаїка представляє собою структуру хетського періоду. Нам відомо про подібні мозаїки в Греції, але вважаємо, що ця мозаїка старша за віком від вже відомих", - розповів керівник археологічних розкопок, науковець з Пізанського університету Анаклето Д'Агостіно.
 
Місцеве керівництво планує перетворити місце, де було знайдено мозаїку, на туристичний об’єкт.
 

Фото з сайту arkeolojikhaber.com
 
У цьому районі зйомки на місцевості почали у 2008 році, а археологічні розкопки - у 2012 році. У 2015 році тут була знайдена унікальна клинописна табличка віком 3 тисячі років, на якій згадується богиня Іштар, яку вважали покровителькою родючості, любові, війни.
 
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