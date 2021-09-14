ФОТОУ провінції Йозгат, що в центральній частині Туреччини, археологи знайшли унікальну мозаїку віком 3,5 тисяч років. Наукові дослідження доводять, що вона є найстарішою у світі.
Фото з сайту arkeolojikhaber.com
Фото з сайту arkeolojikhaber.com
Фото з сайту arkeolojikhaber.comПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
14 09 2021 15:54
У Туреччині знайшли найстарішу у світі мозаїку
Наукові дослідження встановили, що знайдена мозаїка є першою у світовій історії. Форма мозаїки також це доводить, оскільки вона досить примітивна
Фото: arkeolojikhaber.com
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Arkeolojik Haber.
"Наукові дослідження встановили, що знайдена мозаїка є першою у світовій історії. Форма мозаїки також це доводить, оскільки вона досить примітивна", - повідомив керівник управління культури та туризму провінції Йозгат Хусеїн Чітчі.
Фото з сайту arkeolojikhaber.com
Мозаїка, що складається з 3147 каменів розміром 3x7 метрів, була знайдена на місці розкопок Ушакли Хьойюк, що в провінції Йозгат. Її датують 1500 роками до н.е.
Фото з сайту arkeolojikhaber.com
"Мозаїка представляє собою структуру хетського періоду. Нам відомо про подібні мозаїки в Греції, але вважаємо, що ця мозаїка старша за віком від вже відомих", - розповів керівник археологічних розкопок, науковець з Пізанського університету Анаклето Д'Агостіно.
Місцеве керівництво планує перетворити місце, де було знайдено мозаїку, на туристичний об’єкт.
Фото з сайту arkeolojikhaber.com
У цьому районі зйомки на місцевості почали у 2008 році, а археологічні розкопки - у 2012 році. У 2015 році тут була знайдена унікальна клинописна табличка віком 3 тисячі років, на якій згадується богиня Іштар, яку вважали покровителькою родючості, любові, війни.
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