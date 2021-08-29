Україна та Молдова погодили оновлення угоди про ЗВТ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єрка Молдови Наталія Гавріліце підписали протокол між Кабміном України та урядом Молдови внесення змін до Угоди про вільну торгівлю.

Цей протокол є ще одним кроком до виходу країн "Асоційованого тріо" з торгових відносин СНД і переходу до ЄС-центричної економіки

Як повідомляє Урядовий портал, документ був підписаний під час зустрічі 28 серпня, пише "Європейська правда".

За словами Дениса Шмигаля, зміни до угоди про вільну торгівлю передбачають, що в торгівлі між Україною й Молдовою застосовуватимуться Пан-євро-середземноморські правила походження товарів (Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження).



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"Це велика зміна в торгових відносинах. Перехід на ці правила походження товарів об’єднує українську й молдовську Угоди про асоціацію з ЄС в одну систему. Рік тому ми зробили такий крок із Грузією. Тож тепер ми поєднуємо торгові режими усіх держав Асоційованого тріо між собою та з ЄС… Цей протокол є ще одним кроком до виходу країн "Асоційованого тріо" з торгових відносин СНД і переходу до ЄС-центричної економіки", — заявив Денис Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що система пан-євро-середземноморської кумуляції дозволяє торгувати товарами, які вироблені з компонентів, що можуть походити з усіх країн у цій системі.

Як деталізує молдовське NewsMaker, зміни передбачають, що виробники з України зможуть імпортувати у Молдову сировину та компоненти для переробки, а потім експортувати кінцеву продукцію у ЄС. Товари при цьому будуть отримувати сертифікати про молдовске походження і за них не потрібно буде сплачувати мита.

Наталія Гаврилиця зазначила, що зміни сприятимуть інвестиціям та спонукатимуть бізнес "повною мірою використовувати існуючий торговий режим з ЄС".