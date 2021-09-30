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ТЕХНОЛОГІЇ ФОТО
30 09 2021 15:01

Україна вперше буде представлена на одній із найбільших ІТ-конференцій у Лісабоні

Нам є про що розповісти і що запропонувати іншим країнам: цифрові послуги, інноваційні проєкти та розвинутий ІТ-сектор. Ми запускаємо спеціальний правовий та податковий режим Дія City, що дозволить Україні стати найбільшим ІТ-хабом у Східній Європі
Україна вперше офіційно буде представлена на одній із найбільших ІТ-конференцій - Web Summit у Лісабоні.
Україна вперше буде представлена на одній із найбільших ІТ-конференцій у Лісабоні Фото: Ukrinform
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
 
"За два роки нам вдалось створити продукти та ініціативи, які будуть представлені нарівні з найбільшими компаніями світу. Участь у Web Summit дозволить розповісти світу про нашу технологічну екосистему, залучити іноземних інвесторів та загалом позитивно вплине на імідж України як ІТ-держави. Івент пройде з 1 до 4 листопада", - заявив Федоров.
 
Зазначається, що на Web Summit обговорюють тренди, а також те, що відбуватиметься в технологічному світі, діляться історіями успіху.
 
"Нам є про що розповісти і що запропонувати іншим країнам: цифрові послуги, інноваційні проєкти та розвинутий ІТ-сектор. Ми запускаємо спеціальний правовий та податковий режим Дія City, що дозволить Україні стати найбільшим ІТ-хабом у Східній Європі", - заявив Федоров.
 
 
За його словами, у Португалії 14 українських команд представлять свої стартапи інвесторам. Своєю чергою, Федоров на одному з майданчиків Web Summit розповість про досягнення України в цифровізації за останні два роки. Також презентуватиме мобільний застосунок та портал Дія та інші продукти екосистеми.
 
"До речі, до пандемії у 2019 році більше 70 тисяч гостей відвідали саміт. Минулого року - більше 100 тисяч учасників зі 168 країн в онлайні. Щороку івент збирає не менше 2 тисяч стартапів, 1,1 тисячі інвесторів і 2,2 тисяч представників ЗМІ", - зазначив Федоров.
 
Також на WebSummit буде представлено український стенд.
 
Як повідомляв , 10 вересня Міністерство цифрової трансформації презентувало бачення реформи ІТ-освіти в Україні та пропозиції до дорожньої карти.
 
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