СПОРТ ФОТОУ польській Варшаві завершився Чемпіонат Європи з боротьби. Українські борці греко-римського стилю завоювали три бронзові медалі європейської першості.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
26 04 2021 12:51
Україна виграла три "бронзи" на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби
У загальнокомандному заліку українська збірна з греко-римської боротьби посіла четверте місце
Фото: Українські " класики "повернулися з Варшави з трьома" бронзами " (borba.com.ua)
Про це повідомляє Федерація України з греко-римської боротьби, зазначає "РБК-Україна".
Так, вчора бронзові медалі виграли Віктор Петрик (до 60 кг) і Максим Євтушенко (до 72 кг). Петрик у боротьбі за "бронзу" здолав білоруса Гліба Макаренка, А Євтушенка - поляка Романа Покурковскі. Днем раніше бронзову медаль ЧЄ завоював Жан Беленюк (до 85 кг), вигравши у німця Максиміліана Кудлу.
У загальнокомандному заліку українська збірна з греко-римської боротьби посіла четверте місце.
Фото: РБК-Україна
Нагадаємо, що збірна України увійшла в топ-10 загального заліку Кубка світу з греко-римської боротьби
Читайте новини також російською мовою.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
- Бій Ломаченко - Накатані відбудеться 26 червня в Лас-Вегасі
- 17-річна дніпрянка Соболєва вийшла до півфіналу турніру ITF у Туреччині
- МОК проведе перші віртуальні Олімпійські ігри
- Світоліна принесла Україні першу перемогу у тенісному матчі з Японією
- Керівництво ATP, WTA і Grand Slam підтримало перенесення "Ролан Гаррос"
- Українська важкоатлетка здобула три золота і стала чемпіонкою Європи
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар