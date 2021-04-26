Україна виграла три "бронзи" на Чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби

У польській Варшаві завершився Чемпіонат Європи з боротьби. Українські борці греко-римського стилю завоювали три бронзові медалі європейської першості.

У загальнокомандному заліку українська збірна з греко-римської боротьби посіла четверте місце

Фото: Українські " класики "повернулися з Варшави з трьома" бронзами " (borba.com.ua)

Про це повідомляє Федерація України з греко-римської боротьби, зазначає "РБК-Україна".

Так, вчора бронзові медалі виграли Віктор Петрик (до 60 кг) і Максим Євтушенко (до 72 кг). Петрик у боротьбі за "бронзу" здолав білоруса Гліба Макаренка, А Євтушенка - поляка Романа Покурковскі. Днем раніше бронзову медаль ЧЄ завоював Жан Беленюк (до 85 кг), вигравши у німця Максиміліана Кудлу.

У загальнокомандному заліку українська збірна з греко-римської боротьби посіла четверте місце.

Фото: РБК-Україна

Нагадаємо, що збірна України увійшла в топ-10 загального заліку Кубка світу з греко-римської боротьби