Українець став найкращим іноземним студентом військової академії Британії

Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті та отримав особливу відзнаку – Міжнародний меч.

Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена. Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів

Про це повідомило у Фейсбуці посольство Великої Британії в Україні, передає Укрінформ.

Щороку відзнака присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.

«Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена. Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів», - зазначається в повідомленні посольства.

Як повідомляв Укрінформ, торік найкращим закордонним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в місті Сандгерст також став українець - курсант Військової академії в Одесі Антон Совенко.

Крім того, у 2019 році курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Артем Бараненко отримав «Шаблю найкращого закордонного випускника» Королівської академії сухопутних військ Великої Британії.

Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року.