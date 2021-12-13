CУСПІЛЬСТВО ФОТОУкраїнець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті та отримав особливу відзнаку – Міжнародний меч.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
13 12 2021 12:50
Українець став найкращим іноземним студентом військової академії Британії
Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена. Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів
Фото: British Embassy Kyiv
Про це повідомило у Фейсбуці посольство Великої Британії в Україні, передає Укрінформ.
Щороку відзнака присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.
«Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена. Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів», - зазначається в повідомленні посольства.
Як повідомляв Укрінформ, торік найкращим закордонним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в місті Сандгерст також став українець - курсант Військової академії в Одесі Антон Совенко.
Крім того, у 2019 році курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Артем Бараненко отримав «Шаблю найкращого закордонного випускника» Королівської академії сухопутних військ Великої Британії.
Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року.
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