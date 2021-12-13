Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО ФОТО
13 12 2021 12:50

Українець став найкращим іноземним студентом військової академії Британії

Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена. Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів
Українець Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті та отримав особливу відзнаку – Міжнародний меч.
Українець став найкращим іноземним студентом військової академії Британії Фото: British Embassy Kyiv
Про це повідомило у Фейсбуці посольство Великої Британії в Україні, передає Укрінформ.
 
Щороку відзнака присуджується кадету, який продемонстрував найкращі результати у навчанні. Цього року в Академії навчалися офіцери з 26 різних країн.
 
 
«Нагороду українцю вручила Її Королівська Високість принцеса Анна на урочистій церемонії під час Параду на честь Суверена. Щиро вітаємо Павла з цим важливим досягненням та бажаємо нових успіхів», - зазначається в повідомленні посольства.
 
Як повідомляв Укрінформ, торік найкращим закордонним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в місті Сандгерст також став українець - курсант Військової академії в Одесі Антон Совенко.
 
Крім того, у 2019 році курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Артем Бараненко отримав «Шаблю найкращого закордонного випускника» Королівської академії сухопутних військ Великої Британії.
 
Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

Лайки та репости заохочують людей частіше обурюватися у соцмережах - дослідження

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.