Українські вертолітники допомогли дослідникам одного з найактивніших вулканів Африки

Українські вертолітники забезпечили роботу вчених на поверхні одного з найбільш активних вулканів Африки – Ньямлагіра.

Миротворці 18-го окремого вертолітного загону Місії Організації Об'єднаних Націй зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго або МОНУСКО (United Nations Mission in the DR Congo - Monusco) забезпечили роботу вулканологів на поверхні одного з найбільш активних вулканів Африки – Ньямлагіра

Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

"Миротворці 18-го окремого вертолітного загону Місії Організації Об'єднаних Націй зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго або МОНУСКО (United Nations Mission in the DR Congo - Monusco) забезпечили роботу вулканологів на поверхні одного з найбільш активних вулканів Африки – Ньямлагіра", - ідеться в повідомленні.

Українські вертолітники здійснили посадку на кратер діючого вулкану / Фото: Олександр Савченко

Основа Ньямлагіра зливається із сусіднім вулканом Ньїрангонго, останнє виверження якого сталося у травні і забрало життя щонайменше 32 людей.

Обидва ці вулкани входять у гірський хребет Вірунга, який є національним природним парком і входить до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Дослідження вулканічної діяльності є надзвичайно важливим завданням, адже поруч розташоване місто Гома, у якому проживає близько 2 млн мешканців", - сказано в повідомленні.

Таким чином, своєчасне вивчення і прогнозування майбутніх вивержень науковцями дозволяє завчасно попередити місцеве населення про потенційну небезпеку.

"Особливістю таких завдань є виконання польотів на досить великих висотах. Наприклад, висота Ньїрангонго сягає 3470 метрів, а Ньямлагіра 3058 метрів, що значно ускладнює техніку пілотування вертольота. Але весь наш льотний склад має необхідні навички для виконання таких завдань, тому це не є для нас проблемою", - заявив командир 18-го окремого вертолітного загону полковник Євген Вакуленко.

За даними експедиції, наразі обидва вулкани поводяться дуже тихо.

"Та лава, яку зараз можна побачити на Ньямлагіра, знаходиться значно нижче рівня, який був раніше. У Ньїрагонго лавового озера не видно взагалі, а отже, ми чекаємо її повернення. Тоді можна буде зробити якісь прогнози, а коли це станеться – поки що невідомо", - повідомив вулканолог Даріо Тедеско.

Як повідомлялося, у червні українські вертолітники 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго здійснили повернення людей після екстреної евакуації, спричиненої надзвичайною ситуацією через виверження вулкану Ньїрангонго в місто Гома.