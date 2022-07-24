Українські військові збили ворожий безпілотник Zala

Про це оперативне командування "Схід" повідомляє у Фейсбуці.

"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят", - писали російські пропагандисти з посиланнями на високопосадовців своєї армії окупантів і мародерів. Холодноярська піхота зацікавилась "нєвідімкой" і влучним вогнем перекреслила чергові сподівання рашистів, збивши чергового "аналоговнєта", - ідеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Збройні сили України з 24 лютого по 24 липня ліквідували близько 39 тисяч 520 російських військових та 714 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.