CУСПІЛЬСТВО ФОТОВійськові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський безпілотник Zala.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
24 07 2022 15:50
Українські військові збили ворожий безпілотник Zala
Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят
Фото: Оперативне командування "Схід"
Про це оперативне командування "Схід" повідомляє у Фейсбуці.
"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят", - писали російські пропагандисти з посиланнями на високопосадовців своєї армії окупантів і мародерів. Холодноярська піхота зацікавилась "нєвідімкой" і влучним вогнем перекреслила чергові сподівання рашистів, збивши чергового "аналоговнєта", - ідеться в повідомленні.
Як повідомлялося, Збройні сили України з 24 лютого по 24 липня ліквідували близько 39 тисяч 520 російських військових та 714 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
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