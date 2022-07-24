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24 07 2022 15:50

Українські військові збили ворожий безпілотник Zala

Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят
Військові 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" збили російський безпілотник Zala.
Українські військові збили ворожий безпілотник Zala Фото: Оперативне командування "Схід"
Про це оперативне командування "Схід" повідомляє у Фейсбуці.
 
"Беспилотник Zala неуязвим для украинских РЭБ. Они его не видят", - писали російські пропагандисти з посиланнями на високопосадовців своєї армії окупантів і мародерів. Холодноярська піхота зацікавилась "нєвідімкой" і влучним вогнем перекреслила чергові сподівання рашистів, збивши чергового "аналоговнєта", - ідеться в повідомленні.
 
 
Як повідомлялося, Збройні сили України з 24 лютого по 24 липня ліквідували близько 39 тисяч 520 російських військових та 714 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.
 
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