ФОТОАгентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило для підтримки охорони здоров’я в Україні додаткові 1,8 млн доларів.
Фото: USAIDПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
03 08 2022 12:50
USAID виділило для підтримки охорони здоров’я в Україні ще $1,8 мільйона – ВООЗ
USAID оголошує про виділення ВООЗ додаткових 1,8 млн доларів для підтримки безперервності охорони здоров’я в Україні
Фото: USAID
Про це Українське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я повідомляє у Фейсбуці.
"USAID оголошує про виділення ВООЗ додаткових 1,8 млн доларів для підтримки безперервності охорони здоров’я в Україні", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що виділені кошти будуть спрямовані на покращення виявлення інфекційних захворювань та посилення епідеміологічного нагляду.
Фото: USAID
"Уже майже шість місяців система охорони здоров’я України стикається із численними та серйозними викликами через триваючий конфлікт. Ми починаємо спостерігати зростання кількості випадків COVID-19 із відповідним зростанням кількості госпіталізацій і смертей, що спричинено субваріантом BA.5 штаму Омікрон, який швидко поширився Європою з початку червня", — зауважив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ, доктор Ганс Клюге.
Він відзначив вплив війни на рутинну імунізацію проти таких високоінфекційних і потенційно небезпечних для життя хвороб, як кір, поліомієліт і дифтерія.
Реальною та серйозною загрозою, за словами Клюге, залишається спалах холери. "Швидке та несподіване поширення віспи мавп у Європейському регіоні може стати ще більшою проблемою для української системи охорони здоров’я, коли вірус досягне України", — додав він.
Доктор наголосив, що єдиним способом впоратися із цими загрозами для здоров’я є наявність надійних і гнучких систем епіднагляду, здатних функціонувати в умовах війни та після неї.
Від імені ВООЗ Клюге подякував USAID за внесок у захист здоров’я та благополуччя українського народу й наголосив, що здоров’я має бути в центрі гуманітарної допомоги, а також ключовим компонентом відновлення України. "Інвестування у здоров’я зараз принесе дивіденди пізніше, коли нарешті настане мир", – підкреслив представник ВООЗ.
Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну USAID надала на критично важливу підтримку охорони здоров’я 15,5 млн доларів.
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